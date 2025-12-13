Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

青衣昂船洲海事處貨物裝卸區 七旬躉船男工墮海亡

突發
更新時間：21:45 2025-12-13 HKT
發佈時間：10:04 2025-12-13 HKT

今日（13日）早上8時51分，警方接獲報案，指青衣昂船洲公眾貨物裝卸區對開海面有一具人形物體載浮載沉。消防小艇接報到場救起一名男子，當時他昏迷不醒，送院經搶救後證實不治。

現場所見，被救起男子身穿長袖衫長褲，送院時口吐白沫，沒有反應。消息指，死者姓郭，75歲，為躉船吊臂架工人，從事該行業逾50年，今早7時50分經過碼頭附近，懷疑在登船期間意外失足墮海身亡。警方將案件暫列作工業意外，交由葵青警區重案組跟進調查。

勞聯表示對事件深感痛心，向死者家屬致最深切慰問，期望當局詳細調查事件，並促請當局正視海上作業安全，檢視現行政策是否有不足之處，加強巡查。

海事處回覆《星島頭條》表示，早上8時35分昂船洲公眾貨物裝卸區毗鄰海旁懷疑有人浮於一艘躉船附近的海面。警方、消防人員及救護員隨後接報到場，該名人士被救起送往瑪嘉烈醫院，其後證實不治。經初步了解，死者為一名75歲男子，於肇事躉船上工作。海事處正就事故跟進調查。

海事處指致力推廣海上工業安全，除出版了一系列的安全小冊子、安全指引和其他宣傳刊物，亦透過不同場合，如與相關部門、機構和總承判商舉行安全講座，提醒裝卸區營運商和工友注意安全，包括安全上落船隻。處方呼籲業界時刻注意安全，避免發生海上工業意外。

