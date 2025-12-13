Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

石硤尾毒品快餐車撞的士後續上路 司機遇查棄車逃走被捕

突發
更新時間：03:19 2025-12-13 HKT
發佈時間：03:19 2025-12-13 HKT

石硤尾今晨（13日）發生毒品快餐車交通意外案件。一輛懷疑用作販毒的私家車撞向路邊停泊的的士後不顧而去，隨後在路障附近被警員截停，男司機試圖棄車並取走車內毒品逃走，最終被當場拘捕。

事發於凌晨約2時，一輛白色日產電動車駛至窩仔街近南昌街時，左邊車頭撞向一輛停泊在路邊的的士。日產私家車車頭損毀，但司機未有停車處理，反而繼續行駛，車禍驚動途人報警。

涉案日產私家車隨後駛前約300米，途經石硤尾街近大埔道燈位時，當時有警員正在附近設置路障。警員發現該日產車頭損毀，遂上前截查了解情況。

司機見狀試圖棄車，並取走車內毒品企圖逃離現場，但隨即被警員制止及拘捕。警員當場檢獲懷疑毒品，初步相信有人涉嫌販運危險藥物。警方正了解毒品種類，以及點算其重量和市值。

就現場所見，捱撞的士車尾損毀嚴重，左邊兩個車輪被撞上行人路邊。涉案日產則左邊車頭泵把損毀。警員事後召喚緝毒犬到場，以作進一步搜查。被捕男子黑布蒙頭，在場接受警方調查後被帶上警車。

據了解，捱撞的士在昨晚（12日）約10時已泊在上址，當時司機已收工。的士司機事後接獲警方通知趕到現場了解情況，並電召拖車公司處理。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
生活百科
10小時前
《愛回家》台柱11歲同張國榮食飯富裕家境掀討論 童年照證冇後天加工 長大選美嫁洪金寶愛將
《愛回家》台柱11歲同張國榮食飯富裕家境掀討論 童年照證冇後天加工 長大選美嫁洪金寶愛將
影視圈
8小時前
港人重返職場做滿1年額外「收政府$2萬支票」 附2大中年再就業/求職津貼申請方法
港人重返職場做滿1年額外「收政府$2萬支票」 附2大中年再就業/求職津貼申請方法
生活百科
10小時前
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帑支付訟費
社會
2025-12-11 20:33 HKT
71歲前TVB金牌綠葉半退休生活失控？ 走廊驚見「淘寶山」展示驚人購買力
71歲前TVB金牌綠葉半退休生活失控？ 走廊驚見「淘寶山」展示驚人購買力
影視圈
9小時前
港姐冠軍25歲大仔棄家業選擇「捱世界」 富商老公心痛工時長 網民震驚月入呢個數嫌辛苦？
港姐冠軍25歲大仔棄家業選擇「捱世界」 富商老公心痛工時長 網民震驚月入呢個數嫌辛苦？
影視圈
6小時前
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
影視圈
2025-12-11 16:30 HKT
25歲女首抽居屋即中籤卻陷兩難 僅餘安達臣道項目 首期最平25萬 嘆地點偏遠難決定
25歲女首抽居屋即中籤卻陷兩難 僅餘安達臣道項目 首期最平25萬 嘆地點偏遠難決定
樓市動向
13小時前
順豐與7-Eleven合作終止 港澳自取點明年元旦起停止服務 12.28起停派件
順豐與7-Eleven合作終止 港澳自取點明年元旦起停止服務 12.28起停派件
社會
9小時前
美孚樓全棟得1人走火警？腳傷男跑16層樓逃生 換管理員一句話當場崩潰｜Juicy叮
美孚樓全棟得1人走火警？腳傷男跑16層樓逃生 換管理員一句話當場崩潰｜Juicy叮
時事熱話
12小時前