石硤尾毒品快餐車撞的士後續上路 司機遇查棄車逃走被捕

石硤尾今晨（13日）發生毒品快餐車交通意外案件。一輛懷疑用作販毒的私家車撞向路邊停泊的的士後不顧而去，隨後在路障附近被警員截停，男司機試圖棄車並取走車內毒品逃走，最終被當場拘捕。

事發於凌晨約2時，一輛白色日產電動車駛至窩仔街近南昌街時，左邊車頭撞向一輛停泊在路邊的的士。日產私家車車頭損毀，但司機未有停車處理，反而繼續行駛，車禍驚動途人報警。

涉案日產私家車隨後駛前約300米，途經石硤尾街近大埔道燈位時，當時有警員正在附近設置路障。警員發現該日產車頭損毀，遂上前截查了解情況。

司機見狀試圖棄車，並取走車內毒品企圖逃離現場，但隨即被警員制止及拘捕。警員當場檢獲懷疑毒品，初步相信有人涉嫌販運危險藥物。警方正了解毒品種類，以及點算其重量和市值。

就現場所見，捱撞的士車尾損毀嚴重，左邊兩個車輪被撞上行人路邊。涉案日產則左邊車頭泵把損毀。警員事後召喚緝毒犬到場，以作進一步搜查。被捕男子黑布蒙頭，在場接受警方調查後被帶上警車。

據了解，捱撞的士在昨晚（12日）約10時已泊在上址，當時司機已收工。的士司機事後接獲警方通知趕到現場了解情況，並電召拖車公司處理。