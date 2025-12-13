Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

屯門藏毒男劫財後匿公廁非禮58歲婦 涉3罪被捕

突發
更新時間：01:40 2025-12-13 HKT
發佈時間：01:40 2025-12-13 HKT

屯門發生搶劫及非禮案。今日（12日）晚上9時許，警方接獲報案，指一名30多歲男子於龍門路45號蝴蝶灣公園搶走一名男子的現金，其後往公廁方向逃去。警員接報到場調查並在附近進行兜截，最終在女廁發現涉案男子。

據知，他犯案後逃入公廁，其後涉嫌非禮一名女子，警方在他身上發現少量大麻，遂以涉嫌「搶劫」、「非禮」及「藏毒」將他拘捕，正調查有關事件。

警方表示，12日晚上9時12分，接獲姓陳男子報案，指於青山龍門路蝴蝶灣公園一停車場，一名男子搶去其約五千元現金並逃去。

人員接報到場，在上址一公廁截獲該名姓徐（34歲）涉案疑人，並在他的身上檢獲四支懷疑大麻煙。經初步調查後，涉案人懷疑曾在上址一停車場從男報案人搶去約五千元現金，其後在上址非禮一名58歲女子。徐男涉嫌扒竊、非禮及管有危險藥物被捕，現正被扣留調查。案件交由屯門警區刑事調查隊第一隊跟進。

案件中沒有人受傷。 

