入境處反黑工拘15人 揭內地漢持假建造業工人註冊證來港

入境處於12月5日至12月11日在全港多區，包括出入境管制站展開反非法勞工行動。截至昨日，行動中共拘捕13名懷疑非法勞工及2名涉嫌聘用非法勞工的僱主。



入境處調查人員於12月9日在羅湖管制站進行的針對性行動中，截查多名訪港目的有可疑的入境旅客，並在其中一名內地男子身上檢獲一張懷疑偽造的建造業工人註冊證。該名42歲男子因涉嫌管有虛假文書和以訪客身份來港從事非法僱傭工作而被捕。



於其他反非法勞工行動，包括「曙光行動」、「促進行動」以及聯同香港警務處執行的「冠軍行動」中，調查人員搜查了多個目標地點，包括洗衣店、裝修中的單位及貨倉等，共拘捕12名懷疑非法勞工及2名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕的懷疑非法勞工為5男7女，年齡介乎25至67歲，當中兩名女子持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為2名男子，年齡分別為54及71歲。

懷疑非法勞工在行動中被捕。政府新聞處圖片

懷疑非法勞工在行動中被捕。政府新聞處圖片