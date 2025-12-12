海關率代表團赴比利時及危地馬拉 出席世界海關組織會議

海關助理關長李建基以世界海關組織亞太區副主席秘書處主管身分，率領代表團分別於10月28日至29日到比利時出席第249/250屆永久技術委員會會議，及於12月2日至4日到危地馬拉出席第93屆政策委員會會議。

永久技術委員會會議就海關程序的國際標準及最佳實踐經驗進行討論與資訊交流，促進各地海關之間的合作與協調。李建基於會議上向各海關代表介紹一項由香港海關策劃名為ValidAP的創新項目，是一個運用密碼學及區塊鏈技術開發的驗證平台，為電子文檔進行即時及準確的驗證，包括國際貿易相關的文件，以加速亞太區域的物流與經濟發展。

而政策委員會會議每年舉行兩次，為各海關代表提供了重要平台，制定世界海關組織的策略方向及職能，推動在執法合作、便利商貿、科技創新、電子商貿及綠色海關等範疇的協作與發展。會議共匯聚多達80名來自全球海關組織的代表參與。李建基積極參與會議上的討論並反映亞太區成員的意見，推動海關重點工作並應對瞬息萬變的全球挑戰。