Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

一款磁吸無線充電座存過熱危險 未能通過燒傷測試 海關籲停用

突發
更新時間：17:35 2025-12-12 HKT
發佈時間：17:35 2025-12-12 HKT

海關今日（12日）提醒市民留意一款有過熱及引致燒傷潛在危險的磁吸無線充電座，並呼籲市民停用有關產品。
　　 
海關早前接獲舉報指一款充電座有過熱問題，遂試購該款充電座作安全測試，結果發現該款充電座在使用無線充電功能時，如有金屬外物放置於充電座和被充電裝置之間，該外物的溫度測試結果達攝氏148.1度，超過允許限值（即攝氏85度），充電座亦會出現過熱情況，未能通過燒傷測試，因而不符合國際相關安全標準，涉嫌違反《消費品安全條例》。

該款涉案的磁吸無線充電座。政府新聞處圖片
該款涉案的磁吸無線充電座。政府新聞處圖片

　　 
海關人員其後採取行動，搜查涉案的一間零售商，行動中未再有發現該款充電座。人員已向有關零售商發出禁制通知書，禁止繼續出售該款懷疑不安全的充電座。此外，海關人員亦到全港各區進行巡查，暫沒有再發現該款充電座出售。案件仍在調查中。
　　 
海關建議市民，於選購及使用充電座時，應注意以下安全事項：
　　 

  • 選購由商譽良好的品牌原廠生產並設有短路保護裝置的充電座，包括防止過度充電、過高電流及過熱電池溫度保護裝置，以及配置原廠正貨的充電線；
  • 使用充電座前，須先閱讀說明書，以了解正確的使用方法；
  • 將充電座放置於空氣流通的地方充電，以避免阻礙充電座散熱，增加充電座短路着火的風險，正在充電的裝置亦不應擺近衣物等易燃物品； 
  • 保持充電座及供電裝置清潔及切勿在無線充電期間放置任何物件於充電座及被充電裝置之間；
  • 避免長時間充電。當被充電裝置完全充電後，應拔走插頭，避免充電座過熱而導致意外；
  • 充電座及供電裝置在使用時應放在視線範圍內；
  • 避免使用充電座同時為多於一個裝置充電，以免充電座超出負荷，引致燃燒；及
  • 若發現充電座損壞、散發高熱、有異常噪音／氣味／震動，應立即停用，並把充電座及電源拔掉。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帑支付訟費
社會
22小時前
港男遊日慘中美人計！心齋橋被劏6萬円 當地報警求助反被警串爆：「你有責任問清楚」結局更嬲｜Juicy叮
港男遊日慘中美人計！心齋橋被劏6萬円 當地報警求助反被警串爆：「你有責任問清楚」結局更嬲｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
62歲影帝斷崖式衰老？6月捧大獎紅粉緋緋 忽然暴瘦面色青灰判若兩人
62歲影帝斷崖式衰老？6月捧大獎紅粉緋緋 忽然暴瘦面色青灰判若兩人
影視圈
10小時前
文化體育及旅遊局局長羅淑佩（中）、馬會行政總裁應家柏（右二）、香港公司治理公會會長司馬志（左二）、港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜（左一），及廉政公署防止貪污處助理處長王嫣（右一）出席體育管治及誠信國際論壇。
馬會支持國際論壇　維護體育廉潔公正
社會資訊
2025-12-11 09:00 HKT
71歲前TVB金牌綠葉半退休生活失控？ 走廊驚見「淘寶山」展示驚人購買力
71歲前TVB金牌綠葉半退休生活失控？ 走廊驚見「淘寶山」展示驚人購買力
影視圈
8小時前
《愛回家》台柱11歲同張國榮食飯富裕家境掀討論 童年照證冇後天加工 長大選美嫁洪金寶愛將
《愛回家》台柱11歲同張國榮食飯富裕家境掀討論 童年照證冇後天加工 長大選美嫁洪金寶愛將
影視圈
4小時前
警國安處首引用非法操練罪拘9男 檢大量武器及爆炸品 揭新蒲崗工廈單位變軍事訓練場
突發
1小時前
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
影視圈
2025-12-11 16:30 HKT
日本青森縣外海發生6.9級地震。Ｘ@UN_NERV
日本地震︱青森外海地震規模上調至6.9 深度更淺 海嘯警報已解除
即時國際
4小時前
百年老字號茶樓「蓮香」再開分店！懷舊招牌高掛旺角金魚街 網民期待：開到連鎖酒樓咁
百年老字號茶樓「蓮香」再開分店！懷舊招牌高掛旺角金魚街 網民期待：開到連鎖酒樓咁
飲食
2025-12-11 18:48 HKT