一款磁吸無線充電座存過熱危險 未能通過燒傷測試 海關籲停用

海關今日（12日）提醒市民留意一款有過熱及引致燒傷潛在危險的磁吸無線充電座，並呼籲市民停用有關產品。



海關早前接獲舉報指一款充電座有過熱問題，遂試購該款充電座作安全測試，結果發現該款充電座在使用無線充電功能時，如有金屬外物放置於充電座和被充電裝置之間，該外物的溫度測試結果達攝氏148.1度，超過允許限值（即攝氏85度），充電座亦會出現過熱情況，未能通過燒傷測試，因而不符合國際相關安全標準，涉嫌違反《消費品安全條例》。

該款涉案的磁吸無線充電座。政府新聞處圖片



海關人員其後採取行動，搜查涉案的一間零售商，行動中未再有發現該款充電座。人員已向有關零售商發出禁制通知書，禁止繼續出售該款懷疑不安全的充電座。此外，海關人員亦到全港各區進行巡查，暫沒有再發現該款充電座出售。案件仍在調查中。



海關建議市民，於選購及使用充電座時，應注意以下安全事項：

