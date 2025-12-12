一款磁吸無線充電座存過熱危險 未能通過燒傷測試 海關籲停用
海關今日（12日）提醒市民留意一款有過熱及引致燒傷潛在危險的磁吸無線充電座，並呼籲市民停用有關產品。
海關早前接獲舉報指一款充電座有過熱問題，遂試購該款充電座作安全測試，結果發現該款充電座在使用無線充電功能時，如有金屬外物放置於充電座和被充電裝置之間，該外物的溫度測試結果達攝氏148.1度，超過允許限值（即攝氏85度），充電座亦會出現過熱情況，未能通過燒傷測試，因而不符合國際相關安全標準，涉嫌違反《消費品安全條例》。
海關人員其後採取行動，搜查涉案的一間零售商，行動中未再有發現該款充電座。人員已向有關零售商發出禁制通知書，禁止繼續出售該款懷疑不安全的充電座。此外，海關人員亦到全港各區進行巡查，暫沒有再發現該款充電座出售。案件仍在調查中。
海關建議市民，於選購及使用充電座時，應注意以下安全事項：
- 選購由商譽良好的品牌原廠生產並設有短路保護裝置的充電座，包括防止過度充電、過高電流及過熱電池溫度保護裝置，以及配置原廠正貨的充電線；
- 使用充電座前，須先閱讀說明書，以了解正確的使用方法；
- 將充電座放置於空氣流通的地方充電，以避免阻礙充電座散熱，增加充電座短路着火的風險，正在充電的裝置亦不應擺近衣物等易燃物品；
- 保持充電座及供電裝置清潔及切勿在無線充電期間放置任何物件於充電座及被充電裝置之間；
- 避免長時間充電。當被充電裝置完全充電後，應拔走插頭，避免充電座過熱而導致意外；
- 充電座及供電裝置在使用時應放在視線範圍內；
- 避免使用充電座同時為多於一個裝置充電，以免充電座超出負荷，引致燃燒；及
- 若發現充電座損壞、散發高熱、有異常噪音／氣味／震動，應立即停用，並把充電座及電源拔掉。
