警國安處首引用非法操練罪拘9男 檢大量武器及爆炸品 揭新蒲崗工廈單位變軍事訓練場

警務處國安處首引用「非法操練」罪拘捕9名男子，並檢獲大量武器及爆炸品。國安處總警司李桂華表示，被捕男子在新蒲崗工廈一單位作軍事訓練，而且「有板有眼」，其中一人更表示希望學習技巧後，可待黑暴再臨時攻擊阻礙他的人，包括警察及政府人員，又曾以「黑暴」裝束現身大埔宏福苑大火現場，令人擔心黑暴苗頭再次崛起。

警務處國安處今年較早時份收到市民舉報，指有人在新蒲崗一工業大廈的單位收藏武器並進行軍事形式訓練，經一連串調查後，相信有團伙嘗試組織反政府人士提供訓練，包括槍械操練、軍刀訓練、格鬥及無線電通訊。

國安處總警司李桂華（右）及警司周學賢（左）交代案情。

國安處人員昨日（11日）晚上持法庭手令突擊搜查涉案單位，當時有6名男子在內，其中一人正向在場人士進行訓示，人員隨即入內搜查，檢取5支長氣槍、2支氣手槍、5把仿製短刀、1把仿製長劍、搏擊用具、印有黑暴分子常用口號、一部3D打印機。人員亦檢獲經改裝的爆炸品，內有粉末及管狀物，另有引線可用作點燃，已交由爆炸品處理課檢驗破壞力，同時會調查該部3D打印機是否用作自製槍械或零部件。

被捕9人報稱文員、看更及食店職員

警務處國安處隨即以涉嫌「非法操練」罪拘捕6名男子，年齡介乎20至25歲，其後亦在屯門及油麻地再拘捕3人，年齡20至22歲，同樣涉及「非法操練」罪，現正被扣留調查。被捕9名男子報稱文員、看更及食店職員，部份人為朋友關係，之後「friend搭friend」而組織在一起，不排除有很多人接受訓練。

李桂華：部份被捕人曾出現大埔火災現場

今次國安處首次引用《維護國家安全條例》下的「非法操練」條文作拘捕行動。根據《維護國家安全條例》第13條，如任何人未經保安局局長或警務處處長准許，而向其他人提供指明操練，最高可判監7年，接受指明操練者最高可監禁3年；若操練與外部勢力有關，例如策劃、控制、指使、資助和支援，刑罰會提高，提供者最高監禁10年、接受操練者最高監禁5年。

國安處總警司李桂華(右)及警司周學賢(左)

李桂華稱「指明操練」是用攻擊性武器作操練、軍事練習及變陣演習，若只與康樂目的有關則不算違法，強調玩war game，則不構成罪行。2024年3月前，刑事罪行條例都有類似條文，但有國安條例後則用新條文取代。

另外，國安處人員於現場發現爆炸品，他指雖為低性能火藥，但不等於無殺傷力，因此警方十分關注，加上警方發現有部份被捕人，曾用黑暴常用的服裝出現在大埔火災現場，令人感到有黑暴苗頭，將會調查如何制造及使用武器及爆炸品，及有無其他人曾參與非法操練。

涉事單位重門深鎖 窗戶用黑膠袋遮蓋

李桂華指涉事單位重門深鎖，窗戶用黑膠袋遮蓋，被捕人在內進行訓練，非常隱密，而根據國安處的情報所得，其中一名被捕人曾表示，希望學得這些技巧後，可待黑暴再臨時可以攻擊阻礙他的人，包括警察及政府人員。