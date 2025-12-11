宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪生忌獲追銜 女友哀悼「生日快樂，夢中見」

消防處今日（11日）向宏福苑五級大火中殉職的屬員何偉豪，追授消防隊目榮譽職銜。追授儀式於何偉豪生前駐守的沙田消防局舉行，多名新界北總區的屬員亦在場見證。何偉豪生於1987年12月11日，今日為他的生忌。社交平台Threads流傳一則相信是何偉豪女友上載追授儀式的相片，稱：「（追銜）呢份生日禮物，我知你一定好中意，畢業禮我一定會為你做到最好……生日快樂，夢中見！」

何偉豪女友上載追授儀式的相片，稱：「生日快樂，夢中見！」Threads截圖

消防同袍訂製蛋糕紀念

另外，社交平台亦流傳另一則帖文，相信由消防員同袍所發，指何偉豪的同袍、中學同學及親友特別訂製一個生日蛋糕，紀念何偉豪在生忌時獲追銜，並在蛋糕寫上其暱稱「猩猩沙展，生日快樂，升職快樂」，下款為「BF兄弟上」。

帖文提及：「今日係你38歲生日快樂加處長追勳你消防隊目升級大日子！蛋糕是兄弟們送上的祝福。成班男人掛住你！又成日流馬尿！希望你在天國過得好好同快樂！」

網民湧入何偉豪IG留言致敬

除此之外，不少網民也到何偉豪的個人Instagram專頁留言，向英雄致敬。其Instagram最後一則帖文發佈於去年相若時間，為與女友慶生的甜蜜照，網民紛紛表示「香港英雄，生日快樂」、「Happy birthday to you，多謝你為我哋香港人付出」、「生日快樂，一路走好」。

不少網民也到何偉豪IG專頁最後一則帖文留言，向英雄致敬。Instagram截圖

消防處較早時讚揚，何偉豪多次執行滅火救援任務，充分展現其專業能幹；而他在宏福苑大火中英勇無畏、向火逆行的奉獻精神，充分體現「救災扶危，為民解困」的消防使命。消防處將於12月19日在九龍紅磡世界殯儀館為何偉豪舉行最高榮譽喪禮，隨後前往和合石浩園舉行安葬儀式。

