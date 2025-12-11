珍惜生命｜屯門攝影公司老闆疑財因 車內燒炭亡
屯門掃管笏發生自殺案。周三（10日）晚上約8時20分，警方接獲途人報案，指在掃管笏村路對開一個露天停車場，發現一名男子暈倒在私家車內。
警員及救護員接報到，發現該名姓王（59歲）男子倒臥車內，旁邊放有一盤燒過的炭。救護員經檢查後，證實男子當場死亡。警方在現場檢獲遺書、一盒安眠藥及一支清酒，死因有待驗屍確定。
據悉王男為攝影公司老闆，亦是涉事私家車的車主，他近日受金錢問題及生活壓力困擾。警方將案件列作發現屍體，交由青山警區雜項調查隊跟進。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
