高級督察投考飛虎隊時昏迷留醫一周不治 周一鳴：非常悲痛 將向死因裁判官交報告

一名高級督察上周四（12月4日）中午在南丫島對開海面，參與警隊特別任務連（俗稱「飛虎隊」）「進階遴選」測試，跳水後不適暈倒，被急送瑪嘉烈醫院開腦搶救，惜留醫約一周後，於周三晚上證實不治。

瑪嘉烈醫院外有警員駐守。曾志恆攝

警務處處長周一嗚在瑪嘉烈醫院召開記者會表示，該名高級督察是特別任務連（俗稱「飛虎隊」）遴選過程的其中一名考生，他在其中一個環節上失去知覺，隨後被送往瑪嘉烈醫院治理，立即進行急救及腦部手術。延至周三晚上，在家人、朋友及同袍陪同下不幸離世。

周一嗚指，對黃督察的離世感到非常悲痛，他代表警隊，向黃督察的家人致以最深切慰問，警隊將為他的家人提供一切可行協助及支援。

該名高級督察姓黃，31歲，在2016年加入警隊，2021年升為高級督察，已經服務警隊超過9年，現時為機動部隊總部教官。他在12月4日參與飛虎隊進階遴選過程，當中一個測試項目包括跳水、潛水及游水。在中午約12時，黃督察跳落水之後便失去知覺，飛虎隊醫療隊即刻為其進行急救，他當時已經失去知覺，他被送上岸後，由救護車送往瑪嘉烈醫院。

起跳前，飛虎隊人員確認黃督察配戴好所需的安全裝備，包括頭盔、潛水衣手套及運動鞋。黃督察按照事前的訓示起跳，但他於落入水中之後，浮上水面，漸漸失去知覺。

周一嗚稱，飛虎隊遴選過程為一個周年遴選過程，以循序漸進的模式，包括體能測試，之後有基本及進階遴選。整個遴選過程前會先進行驗身，過程中亦有保護裝備，包括頭盔、潛水衣及手套。在每個遴選過程都會問考生可否繼續，飛虎隊醫療隊亦在現場。

周一嗚形容黃督察年青有為、有毅力，是一名表現優越的同事，他與同事對同事離去感到痛心。案件將由港島總區跟進，並提交死因報告，交由死因裁判官決定進行死因研訊。

保安局局長鄧炳強對黃督察的離世表示深感難過，他說：「我向他的家人致以深切慰問。保安局和警務處會全力向他的家人提供所需支援，協助他們渡過這艱難時刻。」

公務員事務局局長楊何蓓茵亦發稿，向黃督察的家屬致以最深切的慰問，稱局方已經與警務處聯絡，將盡力協助黃督察的家人渡過這悲痛及艱難的時刻。