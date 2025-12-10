將軍澳肉檔冷藏牛當新鮮牛出售牟暴利 食環署檢逾500公斤肉品兼準備釘牌

食物環境衞生署今日（12月10日）突擊搜查將軍澳欣景路一間持牌新鮮糧食店，揭發店家以冰鮮或冷藏肉充當新鮮肉出售，牟取暴利。行動中人員檢獲約264公斤懷疑經不當處理的冷藏牛肉和約256公斤預先包裝冷藏牛肉。署方更展開程序，準備將相關店舖「釘牌」。

食環署指，人員到場調查後，即時封存上述一批冷藏牛肉作進一步調查，並抽取牛肉樣本作防腐劑檢測，強調如有足夠證據，署方將提出檢控。署方又稱，有關店舖持牌人涉嫌把冷藏肉作新鮮肉陳列及出售，違反持牌條件，正展開程序取消有關新鮮糧食店的牌照。

食環署人員在行動中封存部分肉類作進一步調查。

另外，食環署人員亦就該處所的不潔情況向有關負責人提出檢控，並就有關負責人未能提供送貨單供查核及沒有妥善存放冷藏牛肉而違反相關持牌條件，向其發出兩個口頭警告。

食環署西貢區環境衞生辦事處高級衞生督察羅佩君表示，今次行動策劃了數個月，涉案新鮮糧食店以大約每公斤300元的新鮮牛肉市價出售這批冷藏牛肉，可說是牟取暴利。她又承認，肉眼難以分辨新鮮牛肉與否，因此呼籲市民光顧信譽良好店舖。食環署會強化審牌關卡，違規者及其生意伙伴不能在同一處所申請食物業牌照。

