懲教署喜靈洲懲教所演習 模擬應對在囚人士集體騷亂等突發事件

突發
更新時間：18:46 2025-12-10 HKT
發佈時間：18:46 2025-12-10 HKT

懲教署今日（12月10日）在喜靈洲懲教所進行代號「和諧二十四號」的大型應變演習，模擬懲教院所發生在囚人士集體騷亂、挾持人質、企圖逃獄、懲教人員遇襲、發生火警及發現爆炸品等事件。

演習旨在檢視部門各單位在處理突發事故時的應變能力，包括現場指揮與信息傳遞能力、因應事態發展啓動各級緊急應變機制、部門層面應變措施及資訊發布的成效，同時亦測試懲教署與其他政府部門在處理事故中的協調能力。演習亦包括懲教院所發生火警時的緊急疏散程序。

是次演習共有超過150名人員參與，當中包括懲教緊急應變隊及區域應變隊、警務處和政府飛行服務隊的人員。懲教署署理助理署長（行動）洪嘉諾在赤柱的中央控制中心指揮整個行動。他表示，演習有助提升部門在應對突發事件的能力及應急支援效能，以及確保跨部門的有效溝通和合作。

懲教署一直定期進行不同規模的演習，包括在懲教院所、分區區域及部門層面，確保懲教人員具備處理各類型事故的能力，以維護國家安全，並為在囚人士提供一個安全和穩妥的羈管環境，使香港成為全球最安全的都會之一。

