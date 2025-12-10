國泰飛墨爾本航班爆胎 起飛後急折返安全著陸
更新時間：16:58 2025-12-10 HKT
發佈時間：16:58 2025-12-10 HKT
發佈時間：16:58 2025-12-10 HKT
國泰航空今日（12月10日）一班原定凌晨0時30分出發飛墨爾本航班（CX105），起飛後因輪胎破裂，起飛後不久旋即折返香港機場。機場消防接報在跑道戒備，幸客機於凌晨1時許安全著陸，其後一度停泊在跑道位置。最終乘客及機組人員陸續離開機艙，乘坐接駁巴士返回候機大堂。
有機上乘客在社交平台表示，客機起飛時「喺跑道感覺一聲巨響」，在空中盤旋約一小時後，機師表示要折返香港。他對行程受阻感無奈，直言「接駁去塔斯曼尼亞嘅機票加酒店應該凍過水」。機場管理局網頁顯示，相關航班乘客已於今日早上7時許重新啟航。
國泰航空回覆查詢時確認，今天由香港前往墨爾本的CX105航班，於起飛後發現輪胎漏氣情況。機組人員按既定程序折返香港，航班最終安全降落香港國際機場，事件中並沒有乘客或機組人員受傷。
國泰續指，已安排另一航機，於同日稍後時間接載所有受影響的顧客啟程前往墨爾本。其工程團隊正在仔細檢查該飛機，並將進行所需維修，以確保飛機能重新投入服務。
國泰強調，該公司所有決定均以顧客和機組人員的安全為首要考慮，謹就事件對顧客帶來的不便深表歉意，並衷心感謝顧客的理解及體諒。
