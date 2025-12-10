Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五級火｜36歲無業男涉冒災民身份 呃$1.8萬援助金被捕

突發
更新時間：17:51 2025-12-10 HKT
發佈時間：16:37 2025-12-10 HKT

大埔宏福苑五級大火釀成過百人死亡，然而有冷血騙徒冒認災民，向慈善機構申請津貼及援助金，趁機斂財。警方拘捕一名36歲男子，涉嫌使用他人的身分證影印本申請災民證，之後再到數間社福機構申請援助金，案件暫列詐騙及以欺騙手段取得財產。

大埔警區刑事調查總督察沈文偉在記者會上表示，警方於12月5日接獲一名宏福苑災民報案，指有不法之徒在11月29日至12月2日期間，假冒大埔宏福苑火災災民向不同社福機構騙取援助。警方經調查後，相信該人使用屬於其他人的身份證影印本，登記成為災民，以獲得緊急救濟登記證（災民證），其後再用其他人的身份證影印本及災民證，向兩間社福機構騙取1.3萬元火災援助基金。

大埔警區刑事調查總督察沈文偉指被捕男子假冒災民向社福機構騙取援助。曾志恒攝
警：騙徒趁機構忙為災民登記時魚目混珠

警方將案件列作詐騙及以欺騙手段取得財產，交由大埔警區刑事支援隊跟進。至昨日（9日），警方拘捕一名36歲男子，當時他用同一手法在大埔一間社福機構騙取5000元應急援助。人員隨即在他身上搜出一張屬於他人的身份證副本及災民證，並起回5000元騙款。

警方調查得知，被捕男子與早前發生的一宗騙案有關，涉嫌騙取對方的身份證影印犯案，現階段相信他是單獨犯案，趁各機構忙於為災民登記時，騙徒乘機魚目混珠，用他人身份證影印本向職員訛稱為宏福苑居民，稍後會落案一項欺詐罪及兩項以欺騙手段獲得財產罪及一項企圖以欺騙手段獲得財產罪。

警方強烈譴責不法之徒，在香港經歷重大災難時，利用社福機構的慷慨解囊，乘機作出詐騙，警方一定追查到底。

據了解，被捕男子報稱無業，今年6月他透過電話訛稱為政府官員，騙取一名宏福苑居民的身份證影印本。
 

 

