宏福苑五級火｜84隻寵物仍未尋獲 愛協今放糧水於大廈內：探討一切可行方案

大埔宏福苑五級大火釀成過百人死亡，亦有不少動物葬身火海或與主人失散，連日協助倖存動物與主人重聚的香港愛護動物協會表示，今日（10日）表示，對無法尋獲的84隻寵物仍深感憂慮，並正全力以赴，聯同多個政府部門積極探討一切可行方案，以協助牠們脫困。

愛協又感謝相關部門的回應，讓協會今日終於得以將食水、貓糧及狗糧轉交予警方，並由警方安排放置於受影響的大廈內，惟現場仍然十分危險，現階段尚未獲准在大廈內設置捕貓籠。

愛協指警方人員仍然駐守現場，調查建築物內的遺骸，並已向協會保證，若發現任何動物，無論是生還或不幸離世，將會立即通知。