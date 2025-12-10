Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五級火｜84隻寵物仍未尋獲 愛協今放糧水於大廈內：探討一切可行方案

突發
更新時間：16:08 2025-12-10 HKT
發佈時間：16:08 2025-12-10 HKT

大埔宏福苑五級大火釀成過百人死亡，亦有不少動物葬身火海或與主人失散，連日協助倖存動物與主人重聚的香港愛護動物協會表示，今日（10日）表示，對無法尋獲的84隻寵物仍深感憂慮，並正全力以赴，聯同多個政府部門積極探討一切可行方案，以協助牠們脫困。

愛協又感謝相關部門的回應，讓協會今日終於得以將食水、貓糧及狗糧轉交予警方，並由警方安排放置於受影響的大廈內，惟現場仍然十分危險，現階段尚未獲准在大廈內設置捕貓籠。

愛協指警方人員仍然駐守現場，調查建築物內的遺骸，並已向協會保證，若發現任何動物，無論是生還或不幸離世，將會立即通知。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
人神共憤！竟以宏福苑火災地址叫外賣 外賣員1招KO惡作劇「現金單」 結局大快人心｜Juicy叮
人神共憤！竟以宏福苑火災地址叫外賣 外賣員1招KO惡作劇「現金單」 結局大快人心｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
富商趙世曾絕密家庭相曝光 大女趙式芝罕談「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基層工作
富商趙世曾絕密家庭相曝光 大女趙式芝罕談「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基層工作
影視圈
7小時前
「曾志偉前愛將」體檢驚爆健康出事？被判定「積弱不振」 元兇竟是日常飲品
「曾志偉前愛將」體檢驚爆健康出事？被判定「積弱不振」 元兇竟是日常飲品
影視圈
6小時前
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
飲食
22小時前
眼紅大埔宏福苑大火災民援助!? 網傳過渡房屋「原居民」訊息：其實最窮嘅應該係我哋 惹網民群批
眼紅大埔宏福苑大火災民援助!? 網傳過渡房屋「原居民」訊息：其實最窮嘅應該係我哋 惹網民群批
生活百科
2025-12-09 15:07 HKT
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
飲食
2025-12-09 14:39 HKT
$121/位起歎尖沙咀星級酒店自助餐！任食鮑魚/波士頓龍蝦/聖誕甜品 另設長者買一送一
$121/位起歎尖沙咀星級酒店自助餐！任食鮑魚/波士頓龍蝦/聖誕甜品 另設長者買一送一
飲食
21小時前
日本青森地震後驚現地殼移位 最多達9厘米 專家：強震成因似「311」
02:17
日本青森地震後驚現地殼移位 最多達9厘米 專家：強震成因似「311」
即時國際
8小時前
汕頭9日晚有自建房起火，總共導致四代同堂12人死亡。
00:30
汕頭住宅大火︱12罹難者四代同堂 事故排除刑事因素
即時中國
1小時前
深水埗遮王「新藝城」年尾結業！創自清道光年間 造傘起家 近年專營修傘 網民慨嘆︰靚嘅貴嘅變得乏人問津
深水埗遮王「新藝城」年尾結業！創自清道光年間 造傘起家 近年專營修傘 網民慨嘆︰靚嘅貴嘅變得乏人問津
生活百科
3小時前