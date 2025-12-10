Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜石屎泵車抵宏昌閣鞏固結構 當局續善後清走燒焦瓦礫

突發
更新時間：14:05 2025-12-10 HKT
發佈時間：14:05 2025-12-10 HKT

大埔宏福苑五級火發生至今兩個星期，當局繼續善後工作。今日（10日）早上，警方災難遇害者辨認組人員（DVIU）現身災場，而在大火中首先起火的宏昌閣外，有石屎泵車及有夾斗車等工程車在場，輸送混凝土至個別單位進行鞏固工程，並清走燒焦的棚架竹枝及瓦礫等。

現場所見，宏昌閣部分棚架已經拆卸，外牆和窗戶一片焦黑。多名房署及中電人員亦在災廈外圍進行勘察。

宏福苑火災至今死亡人數增至160人，120人透過科學鑑證已確認身份，仍有40人正進行DNA校對，另有6人失去聯絡。警務處處長周一鳴昨日（9日）表示，警方已完成第二階段行動，會在第三階段中與房屋署合作，待房屋署移除棚網及棚架後，再檢查會否發現其他遺體或骸骨。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
人神共憤！竟以宏福苑火災地址叫外賣 外賣員1招KO惡作劇「現金單」 結局大快人心｜Juicy叮
人神共憤！竟以宏福苑火災地址叫外賣 外賣員1招KO惡作劇「現金單」 結局大快人心｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
飲食
21小時前
日本青森地震後驚現地殼移位 最多達9厘米 專家：強震成因似「311」
02:17
日本青森地震後驚現地殼移位 最多達9厘米 專家：強震成因似「311」
即時國際
7小時前
富商趙世曾絕密家庭相曝光 大女趙式芝罕談「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基層工作
富商趙世曾絕密家庭相曝光 大女趙式芝罕談「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基層工作
影視圈
5小時前
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
飲食
2025-12-09 14:39 HKT
眼紅大埔宏福苑大火災民援助!? 網傳過渡房屋「原居民」訊息：其實最窮嘅應該係我哋 惹網民群批
眼紅大埔宏福苑大火災民援助!? 網傳過渡房屋「原居民」訊息：其實最窮嘅應該係我哋 惹網民群批
生活百科
23小時前
$121/位起歎尖沙咀星級酒店自助餐！任食鮑魚/波士頓龍蝦/聖誕甜品 另設長者買一送一
$121/位起歎尖沙咀星級酒店自助餐！任食鮑魚/波士頓龍蝦/聖誕甜品 另設長者買一送一
飲食
20小時前
「曾志偉前愛將」體檢驚爆健康出事？被判定「積弱不振」 元兇竟是日常飲品
「曾志偉前愛將」體檢驚爆健康出事？被判定「積弱不振」 元兇竟是日常飲品
影視圈
4小時前
愛回家2.0︱廣東25年長壽劇《外來媳婦本地郎》大結局 網民：重頭再睇
愛回家2.0︱廣東25年長壽劇《外來媳婦本地郎》大結局 網民：重頭再睇
即時中國
2025-12-08 16:19 HKT
「前星夢一哥」變名醫？杭州醫院妙手回春宣傳單瘋傳 網民熱討：何事落到這收場
影視圈
16小時前