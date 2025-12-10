大埔宏福苑五級火｜石屎泵車抵宏昌閣鞏固結構 當局續善後清走燒焦瓦礫

大埔宏福苑五級火發生至今兩個星期，當局繼續善後工作。今日（10日）早上，警方災難遇害者辨認組人員（DVIU）現身災場，而在大火中首先起火的宏昌閣外，有石屎泵車及有夾斗車等工程車在場，輸送混凝土至個別單位進行鞏固工程，並清走燒焦的棚架竹枝及瓦礫等。

現場所見，宏昌閣部分棚架已經拆卸，外牆和窗戶一片焦黑。多名房署及中電人員亦在災廈外圍進行勘察。

宏福苑火災至今死亡人數增至160人，120人透過科學鑑證已確認身份，仍有40人正進行DNA校對，另有6人失去聯絡。警務處處長周一鳴昨日（9日）表示，警方已完成第二階段行動，會在第三階段中與房屋署合作，待房屋署移除棚網及棚架後，再檢查會否發現其他遺體或骸骨。