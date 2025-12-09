大埔宏福苑五級火｜24名留院傷者情況轉為穩定 55人已出院

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

更新時間：20:04 2025-12-09 HKT
大埔宏福苑五級大火造成逾百人傷亡，醫管局發言人今日（9日）公布，仍然留院的傷者情況繼續好轉，最後一名被列為情況嚴重的傷者，今日已轉為穩定。現時仍然留院的24名傷者，全部情況穩定。

在火災中共有79名傷者在不同的公立醫院接受治療，曾經有19名傷者被列為情況危殆，早前已經有55名傷者先後康復出院。醫管局會為宏福苑所有居民提供全額醫療費用減免安排，直至2026年12月31日，涵蓋醫管局轄下的住院、家庭醫學及專科門診（包括精神科專科門診）、急症室、日間醫院、日間程序、社區服務及中醫診所暨教研中心。
　　 
醫管局發言人表示醫護人員會繼續為傷者提供合適的治療及照顧，希望傷者盡快康復。醫護人員亦會跟進他們出院後的復康安排，並會為傷者及家屬提供心理支援，照顧他們的身心需要。

 

