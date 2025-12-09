大埔宏福苑五級火│警隊心理服務課作最強後盾 為300名進入災場警務人員提供心理支援

大埔宏福苑5級大火釀成150多人死亡，多人受傷。警方在大火過後，派員進入災場搜索遺體及協助家屬辨認遇難者身份等善後工作。警務處心理服務課（PSG）災後已為約300名前線及後勤警務人員提供心理支援，暫未發現有隊員出現嚴重的情緒和精神問題。

出勤前進行心理簡報

警察臨床心理學家馮浩堅表示，大埔宏福苑大火死傷者眾，PSG得知災難遇害者辨認組（DVIU）人員要進入災場工作，「在他們出勤前，我們為其進行心理簡報（psychological briefing），幫助他們建立心理預期，讓他們了解進入現場後可能出現的心理反應、事後可能產生的情緒波動，以及簡單的情緒處理方法。」另外，偵緝訓練中心亦邀請曾處理1996年嘉利大廈五級火的退休警員分享當年工作所見所聞，讓警員有心理準備。

馮浩堅指PSG臨床心理學家，除在火災期間每日輪流到災場支援，接下工作是接觸有參與處理大火工作的人員，將約300人分成不同的支援小組，讓他們互相分享工作期間的經歷及感受，重新整理及處理個人的情緒。

製作圖文指南提醒如何應對壓力

除DVIU外，警方心理服務課同時為多個參與單位，包括傷亡查詢中心、負責社區中心及殮房相片比對的刑事人員、機動部隊提供現場心理支援、安排事後心理支援小組會談，協助他們處理壓力與情緒。同時，PSG還製作一些圖文指南，通過WhatsApp等渠道發送給警員，提醒他們如何應對壓力，以及緊張或情緒波動時如何自我紓解。

警察臨床心理學家李明靜表示，DVIU人員在支援小組分享感受時，大多回應「我無問題，我應付得來，搞得掂！」、「都係幫人啫」。但亦有個別隊員稱，進入遇難者的家中，看到貼在雪櫃上的家庭照，對於遇難這家人發生巨變感到衝擊和難受。亦有人員在工作時不會展露太多情緒，但下班後會突然想起災場的畫面和氣味等，在日常生活中亦可能會勾起創傷回憶，例如有隊員提到，在宏福苑發生火災後，帶家人演習火警逃生，看到樓梯的格局與宏福苑相似，導致情緒波動。

另一名DVIU隊員憶述搜索遺體的過程：「搵到好細的人骨，難以辨認，於是徒手挖，挖到好深，終於有條鏈去辨認到」。李明靜說，組員想做多一步，幫到家屬找到死者的身份，甚至放工後也會在社交媒體再找資料，或跟進有關家庭個案，相當投入。

李明靜指，絕大部分人經歷大型創傷性事件後約2至4星期，症狀會減退，慢慢回復正常生活，期間亦可做運動找回生活節奏，並留意入侵性畫面、氣味等會否隨時間減少，心理服務課會在1個月後，適時致電了解警員的恢復狀況。

警務處心理服務課（PSG）由13名臨床心理學家組成，主要工作是為警隊內部提供心理支援，包括同事個人情緒輔導、機構心理服務及刑事支援3大範圍。