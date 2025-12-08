Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

評論人王岸然涉煽動等兩罪 警方國安處落案起訴 周二提堂 

突發
更新時間：19:24 2025-12-08 HKT
發佈時間：19:24 2025-12-08 HKT

警務處國安處上周六（12月6日）於上水區拘捕一名71歲男子，涉嫌違反《維護國家安全條例》第88條「妨害調查危害國家安全的罪行」及第24條「煽動意圖罪」，據悉他為前民陣副召集人兼時事評論人王岸然（本名黃覺岸）。警方今日（12月8日）表示，落案起訴被捕人各一項「妨害調查危害國家安全的罪行」罪及「明知而發布具煽動意圖的刊物」罪，案件周二（12月9日）將在西九龍裁判法院提堂。

相關報道：警國安處拘七旬翁 涉披露助查內容及發煽動言論 據悉為前民陣副召集人王岸然

據悉被捕人為前民陣副召集人兼時事評論人王岸然（本名黃覺岸）。網上圖片
是次為警方根據證據及按實際情況首次引用《維護國家安全條例》第88條執法。條文列明，如任何人知悉或懷疑有對危害國家安全的罪行的調查正在進行，而該人意圖妨害該項調查；或罔顧是否會妨害該項調查，而在沒有合理辯解或合法權限下，作出任何披露；或該人在知悉或懷疑任何材料相當可能是與該項調查有關的情況下；及意圖對進行該項調查的人隱瞞該材料所披露的事實，而在沒有合理辯解下，捏改、隱藏、銷毀或以其他方式處置該材料，或致使安排或准許捏改、隱藏、銷毀或以其他方式處置該材料，該人即屬犯罪，一經定罪可被判處監禁七年。警方提醒市民，「出於煽動意圖作出具煽動意圖的作為」同屬嚴重罪行，首次定罪可被判處監禁七年。

↓立即下載星島頭條App↓

