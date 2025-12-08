Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜大埔公路—元洲仔段解封 37條巴士路線恢復原來路線

突發
更新時間：06:59 2025-12-08 HKT
發佈時間：06:59 2025-12-08 HKT

運輸署周一清晨宣布，早前因火警而封閉介乎南運路與廣宏街之間的一段大埔公路—元洲仔段（往九龍方向）現已解封，往九龍方向的37條受影響專營巴士路線恢復行走原來路線。

運輸署發言人稱，行經大埔區內大部分受影響巴士路線恢復行走原來路線後，將經各主幹道前往沙田和市區，市民出行可大致恢復正常。其餘七條平日路線因廣宏街（來回方向）及元洲仔里（來回方向）仍然封閉而仍需改道，主要涉及行經宏福苑附近的路線。

運輸署預計早晚繁忙時段，大埔公路、吐露港公路及大埔市中心道路的交通仍較繁忙，市民應避免駕車前往受影響地區，提早計劃行程及預留充足交通時間。

因應大埔上述路段的封路情況，以下的7條日間巴士路線需改道行駛:

九巴第71K號線(來回方向) 第73D,73P,73X,75X,275X號線(往九龍方向)

港鐵接駁巴士第K18號線(來回方向)

