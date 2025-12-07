大埔宏福苑五級火｜據悉當局聯絡過百戶家庭 周一起採集DNA助辨認遺體
更新時間：21:45 2025-12-07 HKT
發佈時間：21:45 2025-12-07 HKT
發佈時間：21:45 2025-12-07 HKT
大埔宏福苑五級大火慘劇，釀成過百人死亡，部份遺體仍待辨認。警方今日（12月7日）表示，正聯絡失聯人士及已憑相片初步辨認遺體的家屬，安排他們由明日（12月8日）開始分批進行脫氧核糖核酸（DNA）口腔拭子採樣，以作科學鑑定辨別遺體。消息指，當局已聯絡過百戶家庭，明早將在廣福社區會堂採樣，計劃兩日內完成。
宏福苑五級火維持159死
目前，警方「災難遇害者辨認組」（DVIU）人員完成起火7幢大廈內部搜索後，今日繼續在外圍及倒塌棚架搜索，暫未有發現遺骸，死者數目維持159人。另外，消防處人員協助DVIU人員抽走宏建閣、宏泰閣、宏昌閣及宏盛閣升降機槽內積水，以便搜查。
