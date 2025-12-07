Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

海關截查港珠澳大橋出境私家車 檢獲$42萬走私活龜拘司機

突發
更新時間：19:46 2025-12-07 HKT
發佈時間：19:46 2025-12-07 HKT

香港海關於12月5日在港珠澳大橋香港口岸偵破一宗利用跨境私家車走私的案件，檢獲42隻懷疑受管制屬瀕危物種的活龜，估計共值約42萬元，並拘捕涉案司機。 

海關根據風險評估，於12月5日在港珠澳大橋香港口岸截查一輛報稱空載的出境私家車。經查驗後，海關人員發現42隻懷疑受管制瀕危物種的活龜藏於車尾行李箱內。

海關人員發現42隻懷疑受管制瀕危物種的活龜藏於車尾行李箱內。海關圖片
海關人員發現42隻懷疑受管制瀕危物種的活龜藏於車尾行李箱內。海關圖片

涉案33歲男司機，並被控以一項企圖輸出未列艙單貨物，一項企圖輸出《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄II瀕危物種的罪名。案件將於明日（12月8日）在西九龍裁判法院提堂。

海關強調，會繼續透過風險評估和情報分析嚴厲執法，打擊跨境走私活動。 

涉案懷疑受管制屬瀕危物種活龜。
42隻懷疑受管制屬瀕危物種的活龜，估計共值約42萬元。
