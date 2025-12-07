海關截查港珠澳大橋出境私家車 檢獲$42萬走私活龜拘司機
更新時間：19:46 2025-12-07 HKT
發佈時間：19:46 2025-12-07 HKT
發佈時間：19:46 2025-12-07 HKT
香港海關於12月5日在港珠澳大橋香港口岸偵破一宗利用跨境私家車走私的案件，檢獲42隻懷疑受管制屬瀕危物種的活龜，估計共值約42萬元，並拘捕涉案司機。
海關根據風險評估，於12月5日在港珠澳大橋香港口岸截查一輛報稱空載的出境私家車。經查驗後，海關人員發現42隻懷疑受管制瀕危物種的活龜藏於車尾行李箱內。
涉案33歲男司機，並被控以一項企圖輸出未列艙單貨物，一項企圖輸出《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄II瀕危物種的罪名。案件將於明日（12月8日）在西九龍裁判法院提堂。
海關強調，會繼續透過風險評估和情報分析嚴厲執法，打擊跨境走私活動。
最Hit
大埔宏福苑五級火︱中六合彩四獎 捐一半派彩助宏福苑災民 善心幸運兒自爆投注經過｜Juicy叮
2025-12-06 11:21 HKT
連鎖酒樓火鍋放題優惠！$218/位任飲任食 送海鮮盤+安格斯牛+任飲啤酒 只限1分店
2025-12-06 19:17 HKT