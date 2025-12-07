宏福苑五級火│孫玉菡：13戶未能聯絡上 不排除全戶罹難

大埔宏福苑五級火發生已經逾一周，至少159人死亡，31人失聯。勞工及福利局局長孫玉菡今(7日)在無綫電視節目《講清講楚》表示，宏福苑1984戶居民中，政府透過「一戶一社工」已接觸了1971戶，仍有13戶未能聯絡上，不排除他們全戶罹難。孫玉菡強調會繼續全力聯繫非同住家屬，希望儘快釐清失聯原因；亦正思考如何為失聯個案家屬特事特辦，加快處理後事等程序。

孫玉菡表示，宏福苑1900多戶居民，大部分已有社工一對一跟進，社署現時只有2000多名社工，他承認社工都有其他個案要跟，但強調可以兼顧。「當然我們會做工作分配，我們明白有些宏福苑居民需要多些，本身狀況高危因素多的話，我們會找更有經驗的社工幫助。目前在工作之餘，擠時間、擠空間出來，協助宏福苑居民。」

無保留向火災獨立委員會交資料 研改附例加快地盤全面禁煙

政府正成立獨立委員會檢討火災等，孫玉菡相信各政府部門會「毫無保留」配合獨立委員會的工作。以其轄下勞工處為例，如果委員會需要任何資料，處方必定會全力配合、毫無保留提供。他又強調，今次事件一定要弄個水落石出，「必要負責的人，一定要負責」。

另外，孫玉菡指當局正著手研究地盤全面禁煙，包括以「先訂立，後審議」方式處理修改相關附例，期望新一屆立法會一上任便呈交審議，預計最快需時約49天。他又提到，現時有關法例以檢控形式執行，當局正考慮改為定額罰款，認為可以加快執法，及警惕工人不要輕易犯法。至於會否在地盤外為工人設吸煙區，如何平衡火警風險，則要再思考。