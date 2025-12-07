立法會選舉｜廉署通緝24歲男子王浩天 涉社交平台留言煽惑不投票 今年7月離港
更新時間：16:35 2025-12-07 HKT
發佈時間：16:27 2025-12-07 HKT
廉政公署今日(12月7日)獲裁判官簽發手令通緝一名男子，他涉嫌在2025年立法會換屆選舉(立法會選舉)的選舉期間，於社交平台留言，公開煽惑他人不投票，企圖破壞選舉，觸犯《選舉(舞弊及非法行為)條例》(《選舉條例》)第27A條。
王浩天，24歲，面對一項控罪，違反《選舉條例》第27A(1)(a)條。控罪指他涉嫌於昨日(12月6日)藉公開活動，即在一個社交平台留言，煽惑他人在立法會選舉不投票。廉署在官網的通緝令中提到，王於2025年7月離港，裁判法院遂簽發手令通緝他歸案。
廉署就本屆立法會選舉先後拘捕共11人，涉嫌干犯《選舉條例》第27A條(包括今日較早前被捕的四名男子)，11人中三人已被落案起訴。
相關報道：立法會選舉︱廉署拘4人 涉網上煽惑他人不投票或投無效票
廉署重申，在選舉期間內公開煽惑他人不投票或投無效票，會觸犯《選舉條例》第27A條。廉署竭力維護廉潔選舉，絕不姑息任何人士破壞或擾亂選舉，定必嚴正果斷執法，以捍衛選舉安全，確保選舉公平、公開和誠實進行。
