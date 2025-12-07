Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法會選舉｜廉署通緝24歲男子王浩天 涉社交平台留言煽惑不投票 今年7月離港

突發
更新時間：16:35 2025-12-07 HKT
發佈時間：16:27 2025-12-07 HKT

廉政公署今日(12月7日)獲裁判官簽發手令通緝一名男子，他涉嫌在2025年立法會換屆選舉(立法會選舉)的選舉期間，於社交平台留言，公開煽惑他人不投票，企圖破壞選舉，觸犯《選舉(舞弊及非法行為)條例》(《選舉條例》)第27A條。

王浩天，24歲，面對一項控罪，違反《選舉條例》第27A(1)(a)條。控罪指他涉嫌於昨日(12月6日)藉公開活動，即在一個社交平台留言，煽惑他人在立法會選舉不投票。廉署在官網的通緝令中提到，王於2025年7月離港，裁判法院遂簽發手令通緝他歸案。

被通緝24歲男子王浩天。廉署網頁
被通緝24歲男子王浩天。廉署網頁

廉署就本屆立法會選舉先後拘捕共11人，涉嫌干犯《選舉條例》第27A條(包括今日較早前被捕的四名男子)，11人中三人已被落案起訴。

相關報道：立法會選舉︱廉署拘4人 涉網上煽惑他人不投票或投無效票

廉署重申，在選舉期間內公開煽惑他人不投票或投無效票，會觸犯《選舉條例》第27A條。廉署竭力維護廉潔選舉，絕不姑息任何人士破壞或擾亂選舉，定必嚴正果斷執法，以捍衛選舉安全，確保選舉公平、公開和誠實進行。

廉署在官網刊登通緝令。廉政公署網頁
廉署在官網刊登通緝令。廉政公署網頁

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火︱中六合彩四獎 捐一半派彩助宏福苑災民 善心幸運兒自爆投注經過
大埔宏福苑五級火︱中六合彩四獎 捐一半派彩助宏福苑災民 善心幸運兒自爆投注經過｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-06 11:21 HKT
立法會選舉2025．持續更新｜投票時間上午7時半開始 至晚上11時半結束
02:21
立法會選舉．持續更新｜廉署通緝一男子涉於社交平台煽惑不投票 選管會提醒：直選選民切勿蓋兩個印
政情
41分鐘前
立法會選舉．投票率
立法會選舉．投票率｜截至下午4時半 直選投票率升至21.72% 累計接近90萬人投票
政情
8分鐘前
連鎖酒樓歎早茶！點心孖寶$34.8 小籠包/燒賣/蝦餃 星期一至日有得食
連鎖酒樓歎早茶！點心孖寶$34.8 小籠包/燒賣/蝦餃 星期一至日有得食
飲食
7小時前
宣萱表舅父蔡和平晒皮草珍藏 數十「屍體」掛於豪宅花園開心留影 驚見完整動物頭部及爪
宣萱表舅父蔡和平晒皮草珍藏 數十「屍體」掛於豪宅花園開心留影 驚見完整動物頭部及爪
影視圈
8小時前
連鎖酒樓火鍋放題優惠！$218/位任飲任食 送海鮮盤+安格斯牛+任飲啤酒 只限1分店
連鎖酒樓火鍋放題優惠！$218/位任飲任食 送海鮮盤+安格斯牛+任飲啤酒 只限1分店
飲食
22小時前
大埔宏福苑五級火｜金像影后與醫生老公現身災民安置區 低調落區支援：佢哋需要陪伴
大埔宏福苑五級火｜金像影后與醫生老公現身災民安置區 低調落區支援：佢哋需要陪伴
影視圈
18小時前
前TVB一線花旦將300萬掛上身晒奢華行頭 離巢後由打工仔變老闆享受富婆生活
前TVB一線花旦將300萬掛上身晒奢華行頭 離巢後由打工仔變老闆享受富婆生活
影視圈
2025-12-06 17:00 HKT
「天降」煙蒂燒焦渠 龜裂紋觸目驚心 樓下住戶靠廁所花灑滅火 驚到震：成層都聞到煙
「天降」煙蒂燒焦渠 龜裂紋觸目驚心 樓下住戶靠廁所花灑滅火 驚到震：成層都聞到煙｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
兩度失婚富二代天王近況流出 鬧離婚後罕現身狀態曝光 曾陷抑鬱、酗酒低谷
兩度失婚富二代天王近況流出 鬧離婚後罕現身狀態曝光 曾陷抑鬱、酗酒低谷
影視圈
2025-12-06 16:30 HKT