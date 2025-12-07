大埔宏福苑五級火｜消防處長楊恩健：起火點在宏昌閣1至2樓棚架 將用電腦模型還原查明

政府繼續跟進大埔宏福苑火災，消防處處長楊恩健昨日（6日）接受傳媒訪問時表示，經過查看現場紀錄，加上實地判斷，初步確定宏福苑大火的起火點位於宏昌閣一樓和二樓中間的棚架。他指消防處正深入調查，包括會進行電腦模擬，並建立一個一比一的模型，從電腦加真實環境兩方面進行火警模擬，以確定確切起火點。至於具體起火原因，仍有待調查。

目前滅火救援工作已完成，消防處下一步工作重點關注火警調查，已經成立了專案組，初步已經確定了起火點的大致位置，是在宏昌閣的一樓和二樓之間，一個有頂棚的地方。楊恩健表示：「起火原因我哋初步睇咗一啲現場紀錄，同事到場時判斷，初步確立到一個位置就係宏昌閣1樓同2樓中間有個棚架嘅位置，但仍需深入調查」，消防處將會透過電腦及真實環境再模擬確實起火地點。

楊恩健回顧火災當日（11月26日）表示，救援面臨極大困難。火災發生於上月26日下午，消防員接報5分鐘到場時，發現建築物的外牆火勢猛烈，且蔓延得非常快，外牆竹枝燃燒後斷裂，大量棚架亦從大廈外圍墜落， 墜落的竹枝和棚架尖銳且高溫，嚴重阻礙救援。消防員需冒生命危險，同時應對外牆與地面火勢。在過程中，一名消防員被墜落的竹枝擊中昏迷，需送院治療。

楊指，調查發現事發時8座樓宇只有一座的火警鐘曾響過，另外7座的火警鐘並不在正常運作的狀態，現正調查為何引致此情況。他提到每年業主需要委派消防承辦商檢測其大廈的消防系統，並需將報告給消防處。消防處過去幾日已就事件與消防承辦商會及物業管理監管機構開會，要求盡快對各大廈的消防系統進行檢測。

楊恩健稱，消防處在這次火災面對很大的困難及挑戰，但同時參與同事都是憑著為民解困的理念，在過程多次冒著生命危險去盡力拯救每一個生命，他感謝參與火災的前線及後勤同事。

楊恩健在訪問中感謝中央，感謝國家消防救援局和廣東省消防救援總隊，對香港特區政府消防處滅火救援行動的支持，感謝他們借出了有熱成像分析的無人機，大大提升滅火救援的效率；特別是一些熱成像設備幫助監察現場，幫助搜索待救人士情況。