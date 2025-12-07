立法會選舉｜深水埗北河街10張海報被撕毀 警拘7旬翁

立法會換屆選舉今日（7日）舉行，再有選舉海報被毀。今日凌晨2時半左右，深水埗分區軍裝巡邏小隊人員於北河街巡邏期間，發現一名老翁形跡可疑，於是上前截查。人員同時發現10幅張貼於上址附近一帶的海報懷疑遭人破壞。

警方經初步調查，該名73歲姓吳老翁涉嫌「刑事毀壞」被捕，現正被扣留調查。交由深水埗警區刑事調查隊第二隊跟進。

警方提醒市民，根據香港法例第200章《刑事罪行條例》，任何人沒有合法辯解而摧毀或損壞屬於他人的財產，即屬犯罪，一經定罪最高可被監禁十年。警方亦重申，對任何企圖干擾、破壞立法會選舉的行為，將採取零容忍的態度，果斷執法，警方亦定將竭盡所能確保今屆立法會選舉安然有序地進行。

九龍西地方選區共5名候選人，包括西九新動力梁文廣、民建聯鄭泳舜、經民聯龐朝輝、報稱獨立的關煒曦及樂善堂總幹事劉愛詩。