Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法會選舉｜深水埗北河街10張海報被撕毀 警拘7旬翁

突發
更新時間：18:19 2025-12-07 HKT
發佈時間：05:25 2025-12-07 HKT

立法會換屆選舉今日（7日）舉行，再有選舉海報被毀。今日凌晨2時半左右，深水埗分區軍裝巡邏小隊人員於北河街巡邏期間，發現一名老翁形跡可疑，於是上前截查。人員同時發現10幅張貼於上址附近一帶的海報懷疑遭人破壞。

警方經初步調查，該名73歲姓吳老翁涉嫌「刑事毀壞」被捕，現正被扣留調查。交由深水埗警區刑事調查隊第二隊跟進。

警方提醒市民，根據香港法例第200章《刑事罪行條例》，任何人沒有合法辯解而摧毀或損壞屬於他人的財產，即屬犯罪，一經定罪最高可被監禁十年。警方亦重申，對任何企圖干擾、破壞立法會選舉的行為，將採取零容忍的態度，果斷執法，警方亦定將竭盡所能確保今屆立法會選舉安然有序地進行。

九龍西地方選區共5名候選人，包括西九新動力梁文廣、民建聯鄭泳舜、經民聯龐朝輝、報稱獨立的關煒曦及樂善堂總幹事劉愛詩。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火︱中六合彩四獎 捐一半派彩助宏福苑災民 善心幸運兒自爆投注經過
大埔宏福苑五級火︱中六合彩四獎 捐一半派彩助宏福苑災民 善心幸運兒自爆投注經過｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-06 11:21 HKT
立法會選舉．投票率
立法會選舉．投票率︱截至傍晚6時半 直選投票率25.75% 逾106.3萬人投票
政情
10分鐘前
連鎖酒樓歎早茶！點心孖寶$34.8 小籠包/燒賣/蝦餃 星期一至日有得食
連鎖酒樓歎早茶！點心孖寶$34.8 小籠包/燒賣/蝦餃 星期一至日有得食
飲食
9小時前
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
旅遊
9小時前
立法會選舉．持續更新｜廉署通緝一男子涉於社交平台煽惑不投票 選管會提醒：直選選民切勿蓋兩個印
02:21
立法會選舉．持續更新｜廉署通緝一男子涉於社交平台煽惑不投票 選管會提醒：直選選民切勿蓋兩個印
政情
2小時前
TVB「最強綠葉」25歲女報喜！IB 41分入港大再修畢碩士 受名導力捧已榮升業主
TVB「最強綠葉」25歲女報喜！IB 41分入港大再修畢碩士 受名導力捧已榮升業主
影視圈
5小時前
大埔宏福苑五級火｜金像影后與醫生老公現身災民安置區 低調落區支援：佢哋需要陪伴
大埔宏福苑五級火｜金像影后與醫生老公現身災民安置區 低調落區支援：佢哋需要陪伴
影視圈
20小時前
宣萱表舅父蔡和平晒皮草珍藏 數十「屍體」掛於豪宅花園開心留影 驚見完整動物頭部及爪
宣萱表舅父蔡和平晒皮草珍藏 數十「屍體」掛於豪宅花園開心留影 驚見完整動物頭部及爪
影視圈
10小時前
連鎖酒樓火鍋放題優惠！$218/位任飲任食 送海鮮盤+安格斯牛+任飲啤酒 只限1分店
連鎖酒樓火鍋放題優惠！$218/位任飲任食 送海鮮盤+安格斯牛+任飲啤酒 只限1分店
飲食
23小時前
前TVB一線花旦將300萬掛上身晒奢華行頭 離巢後由打工仔變老闆享受富婆生活
前TVB一線花旦將300萬掛上身晒奢華行頭 離巢後由打工仔變老闆享受富婆生活
影視圈
2025-12-06 17:00 HKT