大埔宏福苑五級火｜廣福休憩處悼念今晚關閉 物資將分發給不同機構

突發
更新時間：01:12 2025-12-07 HKT
發佈時間：01:12 2025-12-07 HKT

大埔宏福苑五級大火，造成多人死人，不少熱心市民前往廣福休憩處悼念。有義工周六（6日）在社交平台宣布，將於周日（7日）晚上11時59分「正式關閉花壇及留言亭」，並會將物資整合，並轉交至不同機構。

《星島頭條》網記者今晨（7日）到現場了解，現場仍有大量鮮花及物資，有義工正於現場整理。據義工梁先生透露，今晚將會整理封鎖線內的物資。紙鶴、元寶等將會交給機構送達心意。食物將會清走，玩具等物資將會分發至不同物構。他指市民周日仍可以獻花，「至23:59才會清晒成個場」。

周六有網民在社交平台指，「多謝大家呢一星期嚟悼念逝世嘅居民...星期日23:59我們會正式關閉花壇及留言亭」，並指紙鶴及元寶等將會整合，並聯絡安靈舍負責人；寵物用品將由寵物機構義工回收；公仔等物資，將一次過整合後轉交機構負責人。

該名網民指，現場的物資不會丟棄，亦沒有發生衝突的問題。

