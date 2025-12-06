警國安處拘七旬翁 涉披露助查內容及發煽動言論 據悉為前民陣副召集人王岸然

警務處國安處今日（6日）於上水區拘捕一名七旬男子，涉嫌違反《維護國家安全條例》第88條「不得妨害調查危害國家安全的罪行」及第24條「煽動意圖罪」,他現正被扣留調查。

警務處國安處總警司李桂華表示，警方於12月2日邀請一名71歲本地男子到旺角警署就一宗危害國家安全的案件協助調查，至翌日他在社交平台公開相關內容，惟警方早前已鄭重提醒會面內容需要保密，認為其相關行為屬非法披露，已達致向其他人通風報信的效果。

李桂華又指，該名男子亦在火災後，於社交平台發放大量煽動意圖資料，包括煽動市民對特區政府及中央政府作出仇恨，形容特區政府及中央政府是「以災亂港的始作佣者」、「中央政府對香港政府的災情支援只是做戲」。

警務處國安處總警司李桂華交代案情。楊偉亨攝

消息：被捕人為時事評論人王岸然 在YouTube披露會面流程

據了解，被捕男子為前民陣副召集人兼時事評論人王岸然（本名黃覺岸），過去他曾在《蘋果日報》任職多年，多次參與包括違法「佔中」及反高鐵等示威，具濃厚反政府及反華背景。日前他接受國安處調查會面後，隨即在其YouTube的個人帳戶上載片段，披露會面流程及提問內容等，片長接近一小時。

李桂華指大埔宏福苑五級火充斥大量假消息，例如「警方出動裝甲車鎮壓災民及義工」、「操普通話人士偷震災物品」、「消防裝備不足」等，全部都是製造仇恨，挑起中港矛盾。

首引用第88條進行拘捕

警方根據證據及按實際情況首次引用《維護國家安全條例》第88條執法。條文列明，如任何人知悉或懷疑有對危害國家安全的罪行的調查正在進行，而該人意圖妨害該項調查；或罔顧是否會妨害該項調查，而在沒有合理辯解或合法權限下，作出任何披露；或該人在知悉或懷疑任何材料相當可能是與該項調查有關的情況下；及意圖對進行該項調查的人隱瞞該材料所披露的事實，而在沒有合理辯解下，捏改、隱藏、銷毀或以其他方式處置該材料，或致使安排或准許捏改、隱藏、銷毀或以其他方式處置該材料，該人即屬犯罪，一經定罪可被判處監禁七年。警方提醒市民，「出於煽動意圖作出具煽動意圖的作為」同屬嚴重罪行，首次定罪可被判處監禁七年。