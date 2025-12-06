Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

有片｜將軍澳日出康城金毛尋回犬被困露台吹風 女子疑用拖鞋打頭阻入屋

突發
更新時間：16:25 2025-12-06 HKT
發佈時間：16:25 2025-12-06 HKT

將軍澳日出康城有一隻金毛尋回犬被困在頂層單位的露台上，其間更被人用拖鞋打頭，附近居民認為事件過份，將過程拍低並放上社交平台threads，「佢地唔係寵物，對好多人嚟講都係屋企人，你會唔會咁樣困你屋企人出露台吹風凍？」

周四（4日）有網民在threads上載一條長約40秒的影片，片中見到一隻金毛尋回犬在日出康城第5期Malibu的頂層單位露台又跳又吠，多次撲向露台玻璃門，其間一名長髮女子一度開門，但用疑似拖鞋拍打狗狗的頭，之後迅速關門未有讓牠入內。

發帖者表示自己並非第一次見到該隻金毛尋回犬被放在露台，之前曾向相關部門反映，但未獲受理，直言感到痛心，「夏天嗰陣35度又係咁冬天又係咁，今次仲要專登開個露台門用隻拖鞋打佢個頭…佢哋唔係寵物，對好多人嚟講都係屋企人，你會唔會咁樣困你屋企人出露台吹風凍？」 

警方表示今日（6日）中午12時許接獲報案，指一隻金毛尋回犬在周四被人放在露台，其間更被人拍打。警方到場調查，發現涉事的金毛尋回犬4歲，身長1.5米，身上沒有傷痕，情況健康穩定，得知愛協人員周五（5日）曾上門了解，建議戶主應打開露台門讓狗隻能夠可以入內，警方將案件暫列「雜項」處理。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火︱中六合彩四獎 捐一半派彩助宏福苑災民 善心幸運兒自爆投注經過
大埔宏福苑五級火︱中六合彩四獎 捐一半派彩助宏福苑災民 善心幸運兒自爆投注經過｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
連鎖酒樓午市點心放題$98 晚市雞煲放題$128起 任食3小時 入座加送乳鴿/海鮮
連鎖酒樓午市點心放題$98 晚市雞煲放題$128起 任食3小時 入座加送乳鴿/海鮮
飲食
7小時前
牛角放題分店結業前改新玩法！先點套餐$68起+加單逐碟計$3起 黃傑龍︰執笠前試新模式
牛角放題分店結業前改新玩法！先點套餐$68起+加單逐碟計$3起 黃傑龍︰執笠前試新模式
飲食
8小時前
70年代女星湘漪息影廿載真實一面令人意想不到 曾因一事促使劉德華公開與朱麗蒨關係
70年代女星湘漪息影廿載真實一面令人意想不到 曾因一事促使劉德華公開與朱麗蒨關係
影視圈
8小時前
已離巢TVB視后街頭與人爆發「衝突」？驚動警員到場調停 心水清網民睇穿一事：嚇一跳
已離巢TVB視后街頭與人爆發「衝突」？驚動警員到場調停 心水清網民睇穿一事：嚇一跳
影視圈
7小時前
影帝被爆曾涉強姦、偷竊 用父親名字出道隱瞞黑歷史？ 疑似駭人過往大公開震驚各界
影帝被爆曾涉強姦、偷竊 用父親名字出道隱瞞黑歷史？ 疑似駭人過往大公開震驚各界
影視圈
2025-12-05 14:45 HKT
Threads@21acm0630
01:03
荃灣中心單位窗邊雜物起火 百人驚醒疏散 男戶主吸入濃煙不適
突發
12小時前
六合彩｜連續9期無人中1.2億頭獎今晚攪珠 即睇7大幸運號碼（附10大投注站）
六合彩｜連續9期無人中1.2億頭獎今晚攪珠 即睇7大幸運號碼（附10大投注站）
社會
3小時前
宏福苑五級火｜60年代邵氏女星超渡亡靈及祈福 曾嫁陳鴻烈長居香港 傳因第三者離婚
宏福苑五級火｜60年代邵氏女星超渡亡靈及祈福 曾嫁陳鴻烈長居香港 傳因第三者離婚
影視圈
18小時前
連鎖酒樓晚市小菜$1優惠！6款燒味海鮮任揀 乳豬/燒鵝/蔥花雞/海蝦 羊腩煲劈價$48
連鎖酒樓晚市小菜$1優惠！6款燒味海鮮任揀 乳豬/燒鵝/蔥花雞/海蝦 羊腩煲劈價$48
飲食
2025-12-05 15:55 HKT