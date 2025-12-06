有片｜將軍澳日出康城金毛尋回犬被困露台吹風 女子疑用拖鞋打頭阻入屋

將軍澳日出康城有一隻金毛尋回犬被困在頂層單位的露台上，其間更被人用拖鞋打頭，附近居民認為事件過份，將過程拍低並放上社交平台threads，「佢地唔係寵物，對好多人嚟講都係屋企人，你會唔會咁樣困你屋企人出露台吹風凍？」

周四（4日）有網民在threads上載一條長約40秒的影片，片中見到一隻金毛尋回犬在日出康城第5期Malibu的頂層單位露台又跳又吠，多次撲向露台玻璃門，其間一名長髮女子一度開門，但用疑似拖鞋拍打狗狗的頭，之後迅速關門未有讓牠入內。

發帖者表示自己並非第一次見到該隻金毛尋回犬被放在露台，之前曾向相關部門反映，但未獲受理，直言感到痛心，「夏天嗰陣35度又係咁冬天又係咁，今次仲要專登開個露台門用隻拖鞋打佢個頭…佢哋唔係寵物，對好多人嚟講都係屋企人，你會唔會咁樣困你屋企人出露台吹風凍？」

警方表示今日（6日）中午12時許接獲報案，指一隻金毛尋回犬在周四被人放在露台，其間更被人拍打。警方到場調查，發現涉事的金毛尋回犬4歲，身長1.5米，身上沒有傷痕，情況健康穩定，得知愛協人員周五（5日）曾上門了解，建議戶主應打開露台門讓狗隻能夠可以入內，警方將案件暫列「雜項」處理。