大埔宏福苑五級火｜吐露港公路往大埔墟支路解封 九巴及龍運有特別安排

大埔宏福苑五級火後，區內道路一度大規模封閉，影響多條巴士路線。九巴及龍運昨日（5日）晚上宣布，因吐露港公路往粉嶺方向連接大埔公路元洲仔段支路及廣福邨迴旋處部分行車線重開，受影響巴士路線今日起陸續恢復原有行車安排。

多條往大埔、北區方向路線恢復停靠「廣福邨」站

隨道路局部解封，多條往大埔及北區方向的九巴及龍運巴士已恢復原線行走，並重新停靠大埔公路元洲仔段往大埔墟方向的「廣福邨」站。

同時，九巴 72、72A、73A、74A 往沙田或市區方向，也恢復停靠雍怡雅苑至松仔園瞭望台一帶各車站。

大埔宏福苑五級火後，區內道路一度大規模封閉，影響多條巴士路線。

宏福苑附近道路續封 多個車站仍需停用

惟因宏福苑火場調查仍在進行，大埔公路元洲仔段近廣福邨往吐露港支路及廣宏街來回方向繼續封閉。以下車站暫停服務：

停用車站：

・廣福邨（影響包括 72、72A、72X、73A、74A、74D、74R、74X、265S、271、272P、272X、274P、307、N73、N271、N307、W3、A47X、E41、N42A、NA47 等）

・廣福街市／廣福邨商場及宏福苑（影響 71K、73D、73X、75X、275X、K18）

另外，73D 改由白石角變電站開出；K18 則改以廣福球場為總站。

因改道關係，74A 暫不停「新達廣場」（往啟業方向）。

九巴及龍運會繼續密切留意事態發展，並配合區內封路措施，盡力為大埔區提供可行的巴士服務，乘客請留意最新交通消息，考慮提早出門以預留充足時間。若情況許可，九巴及龍運會盡快安排各路線短時間內恢復正常服務，乘客請留意公布。