宏福苑五級火｜火場方圓500米設無人機限飛區 警再延長一星期至12.14

突發
更新時間：16:46 2025-12-05 HKT
發佈時間：16:46 2025-12-05 HKT

大埔宏福苑發生五級大火，造成逾百人傷亡。警方為保障公眾安全及確保救援工作進行，於11月27日在火場方圓500米設立「限制飛行區」，禁止無人機飛行，生效時間早前已延長至12月7日上午8時。至今日（5日），警方再宣佈限飛區生效時間，再延長至12月14日上午8時。

警方提醒市民，如在未獲授權下於「限制飛行區」放飛小型無人機，即屬違法，最高可被判罰款10萬元及監禁2年。小型無人機持有者及駕駛員在飛行前，請瀏覽 https://esua.cad.gov.hk/ ，查閱更多《小型無人機令》的資訊和規定，以及限制飛行區的範圍，以免誤墮法網。

