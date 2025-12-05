Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

屯門藍地3童黨燒單車 警列縱火追緝

突發
屯門藍地今日（5日）凌晨發生縱火案。地點位於屯門藍地交匯處10號屯門單車匯合中心外，警方接報現場有單車冒煙起火，消防接報到場撲熄火勢。從網上影片可見，單車燃燒時至少3名青少年在旁，火勢一度猛烈，火光熊熊照亮周邊街道。警方正追緝有關人士下落。

事發於凌晨零時許，警方接獲報案指屯門藍地交匯處、近10號屯門單車匯合中心外的空地有單車突然冒煙並起火。消防接報到場迅速將火救熄，但單車已遭嚴重焚毀。

上載影片網民：燒單車本身都唔啱 仲要依家咁嘅風頭火勢

警方其後到場調查，認為起火有可疑成分，遂將案件列作「縱火」處理。

網上流傳多段片段，拍下三名分別穿灰衣、白衫及黑色衛衣的少年在火源附近徘徊的情況。片段顯示，單車倒地燃燒，火勢愈燒愈大，濃煙直衝天際。少年不但未有逃離，反而在火堆附近用滑板車或單車穿梭，夾雜嬉笑聲與粗口。有人高呼：「走呀，X頭！」、「X！愈燒愈大！」

火勢加劇後，三人「烏獸散」，分別駕滑板車離開現場。

其輕率行為震驚網民，不少人批評行為危險及欠缺公德心。上載影片的網民留言說：「兆康有幾個𡃁仔燒單車 燒單車本身都唔啱 仲要依家咁嘅風頭火勢⋯⋯」

警方表示，根據現場證據及網上片段，相信有數名少年涉案，目前正全力追查其身份與行蹤，案件由屯門警區刑事調查隊跟進。

