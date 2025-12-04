宏福苑五級火｜騙徒扮內地消防 指控記者向廣州居民呃捐款 詐騙錄音全公開

大埔宏福苑五級大火釀成過百人死亡慘劇，連日來有冷血騙徒假扮內地政府部門，並虛構指控，稱市民「在內地發帖文，以大埔火災名義非法籌款」，要求索取個人資料或轉帳以示清白。《星島》記者今日（4日）親身接觸到騙徒來電，對方聲稱是廣州消防總部人員，不單掌握記者的名字及身份證號碼等多項個人資料，語氣極為嚴肅認真，甚至鎮定地向記者提出可將談話內容錄音，對不了解騙徒套路的人來說可謂相當「真實」。

《星島》記者全程錄低與騙徒的對話，對方以普通話自稱是廣州消防總部人員，一開始便能準確說出記者的姓名及身份證號碼，然後指控記者的內地電話卡被舉報，聲稱她以香港火災名義發送詐騙短訊，向廣州居民籌募捐款。

相關新聞︰大埔宏福苑五級火｜最新冷血騙徒手法 有假公安恐嚇市民「違法散播火災消息」

當記者提出自己沒有內地手機號碼，亦沒有回鄉證及微信，對方立即以嚴肅語氣要求記者配合調查，又強調事件會有嚴重後果，試圖施壓，「其實今天通知你這個事情，跟你有沒有回內地，這個是沒有太大的關係，現在有很多廣州的市民，因為這樣子已經上當受騙了」。

騙徒：很多廣州市民已經上當受騙

當記者質疑自己的個人資料被人盜用，以作申請內地電話號碼時，對方即扮作關心，故作鎮定地回應稱：「 可能詐騙團夥透由一些不合法的渠道偷盜你證件的信息，去登記131號碼（內地電話號碼）發送一些詐騙消息…坦白講，我不敢跟你保證，你的證件會不會又被其他的犯罪團夥拿去盜用，去辦更多的違法的事情」。

記者隨即與騙徒周旋，揚言要將整件事報道，並要求對方調查清楚作出澄清。騙徒立即向記者表示，現在電話詐騙比較多，有所擔心亦屬正常，又多次聲稱自己是政府單位工作，自己亦從頭到尾都沒有向記者提及金錢等字眼，「如果有提到金錢字眼，這些我就是認定為百分之百是詐騙電話」。及後，騙徒還恃着他們偽造真實官方電話號碼，鼓勵記者自己調查廣州消防總部辦公室的電話，十分猖狂。

未幾，騙徒「改口風」指現時情況「超出我們的執行範圍」，只能幫她通報「反詐騙中心」，又要求記者抄低有關資料向當局查詢，其間另一個騙徒亦致電記者了解情況。記者最後沒有「落搭」，索性以不再回應來結束這場通話。

警方提醒聞自稱「公安」應立即收線

根據警方表示，近日有騙徒假冒內地公安和香港政府部門致電市民，指他們「你在內地發帖文，以大埔火災名義非法籌款」或「你散播大埔火災消息，涉嫌違法」，並作出恐嚇，要求市民前往內地接受調查，然後索取個人資料或要求轉帳。

警方提醒市民，應警剔來電顯示「+86」為首的電話號碼，如來電者自稱「公安」應立即收線，內地官員或執法機關絕不會致電至香港辦案，更不會要求香港市民親赴內地，更不會索取網上理財密碼或指示將錢轉帳至指定銀行戶口，如懷疑受騙，可致電「防騙易18222」熱線查詢。