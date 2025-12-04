騙徒冒充香港郵政 訛稱「盲盒」式發售無人認領包裹 官方報警籲慎防

香港郵政今日（12月4日）呼籲市民提高警覺，留意一個偽冒香港郵政的Facebook專頁，聲稱香港郵政以象徵性的價格向大眾分發無人認領的包裹，並要求填寫表格。香港郵政澄清與上述偽冒香港郵政的虛假Facebook專頁無任何關係，已將事件轉交警方處理，並提醒市民慎防冒認香港郵政發出的虛假超連結，要求提供個人資料或支付費用。

香港郵政強調，就無法派遞之郵件，郵政會將郵件退回寄件人。若郵件上沒有寄件人地址，郵件會按既定程序予以銷毀。香港郵政不會把無法派遞之郵件向公眾派發。

相關偽冒香港郵政Facebook專頁為：https[:]//www[.]facebook[.]com/share/p/17Tqh617kT/?mibextid=wwXIfr。

香港郵政提醒市民，香港郵政Facebook專頁「fb.com/hkpost.official」附有「藍剔」認證；此外，香港郵政官網為「hongkongpost.hk」，並只會以「#HKPost」名稱向本地流動電話服務用戶發出短訊，及以域名「@hkpo.gov.hk」或「@hongkongpost.hk」發出電郵。

香港郵政重申，不會透過電郵、短訊或社交媒體發送超連結以收取款項及收集個人資料。如市民已向上述偽冒香港郵政的Facebook專頁提供個人資料，應與警方聯絡。如有查詢，可致電香港郵政一般查詢專線2921 2222或電郵至[email protected]。