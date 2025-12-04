Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜災後第9日DVIU再救出多隻生還動物 小黑貓與主人劫後重聚

突發
更新時間：23:14 2025-12-04 HKT
發佈時間：19:57 2025-12-04 HKT

大埔宏福苑大火釀成過百人死亡，警方災難遇害者辨認組（DVIU）人員昨日（12月3日）完成大廈內部階段性搜索工作後，今日（12月4日） 在準備外部搜索同時，亦安排人手進入宏福苑內部，成功於多個單位內尋獲多隻生還動物，包括兩貓。

相關報道：大埔宏福苑五級火‧持續更新｜累計159死 曾國衞到廣福邨視察 當局提高災民生活津貼

愛協表示，其中一隻仍然生還的小黑貓名為「小黑仔」，其主人8年前由愛協領養。小黑貓獲救後，已隨即將被送往愛協灣仔中心作進一步檢查，其主人亦第一時間趕到中心，與「小黑仔」重逢，在場所有人都深受感動，貓貓目前已在愛協醫院留醫接受治療。

警方表示，DVIU接獲愛護動物協會轉介的市民求助後，今日共動員104名人員，進入宏福苑內共78個單位，全面搜索可能受困的生還動物。

警方續指，繼早前救出3隻貓、2隻龜及多條寵物魚後，災後第9日，警員在大廈多處再尋回2隻貓、4隻龜、1隻蜥蜴及80多條寵物魚；同時亦發現6隻貓、4隻兔、7隻龜、2隻青蛙及多條寵物魚的遺體，並已全部交由愛協處理。 

