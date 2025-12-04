大埔宏福苑五級火｜最新冷血騙徒手法 有假公安恐嚇市民「違法散播火災消息」

大埔宏福苑五級大火釀成過百人死亡慘劇，然而連日來都有冷血騙徒趁機詐財。警方近日揭發的多種手法，包括假公安來電、冒充港府或慈善機構短訊、虛假災民登記表等等，呼籲市民慎防詐騙。市民亦可致電防騙易熱線「18222」，或在防騙視伏器（cyberdefender.hk）查詢可疑電話號碼、連結或賬戶，以評估風險。

假公安來電要求市民「返內地受查」

警方12月4日在Facebook發帖，稱有騙徒假冒內地公安和香港政府部門致電市民，並虛構指控，稱市民「在內地發帖文，以大埔火災名義非法籌款」或「散播大埔火災消息，涉嫌違法」。其後，騙徒恐嚇並要求市民前往內地受查，並索取個人資料或要求轉帳。

警方提醒市民，內地官員或執法機關絕不會致電至香港辦案，更不會要求香港市民親赴內地；而且真正的執法人員調查案件時，並不會索取網上理財密碼或指示將錢轉帳至指定銀行戶口。市民應警剔來電顯示「+86」為首的電話號碼，如來電者自稱「公安」，立即收線。

警方警惕留意有騙徒冒充公安致電市民。香港警察FB

冒充港府短訊

警方12月3日在大埔見記者時提到，近日有騙徒冒充特區政府發送釣魚短訊，聲稱市民「已向紅十字基金捐款」，並即將由其銀行戶口扣錢。短訊附帶可疑電話號碼，誘導市民回撥，再套取個人資料、銀行帳戶同密碼等敏感資訊。

警方提醒市民，相關短訊的電話號碼亦已在防騙視伏器標記為「高危有伏」。如市民收到類似短訊，一定要提高警覺，不要輕信或回應。

有騙徒冒充特區政府發送釣魚短訊。守網者FB

虛假災民登記表

警方11月30日表示，發現有騙徒懷疑假扮義工，使用虛假的「大埔宏福苑災民登記表」混水摸魚，騙取個人資料、銀行及信用卡資料，甚至要求填寫驗證碼。

警方提醒市民提高警惕，切勿隨便填寫任何表格，也不要向陌生人透露個人資料，包括姓名、身份證號碼、銀行戶口號碼、網上銀行帳戶及密碼。

有騙徒懷疑假扮義工，使用虛假的「大埔宏福苑災民登記表」混水摸魚。香港警察FB

假冒慈善機構發短訊籌款

警方11月29日表示，有市民收到假冒慈善機構的籌款釣魚短訊，例如香港聖公會或仁濟醫院，訛稱為大埔火災市民醫藥費籌款，誘使市民點擊惡意連結或掃描可疑二維碼，以進入虛假籌款網站，騙取善款。

警方呼籲如要向受災市民伸出援手，請透過官方及可靠途徑捐款。切勿點擊不明連結及轉賬至來歷不明的戶口。

有市民收到假冒慈善機構的籌款釣魚短訊。守網者FB