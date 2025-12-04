大埔宏福苑五級火︱宏志閣繼續有居民執拾物品 港漂護理員搬走全屋家電另覓居所

大埔宏福苑五級火造成重大傷亡，全屋苑7座大廈俱被焚毀，僅餘一幢宏志閣未受波及。劫後餘生，宏志閣居民連續兩日在政府安排下，率先返回單位取回部分個人物品。今日（4日）早上，有獲聘來港的護理員梁先生，一屋4人到租用的宏志閣單位，搬走全屋家庭電器到護老院暫放，打算另覓居所租用其他單位。

此外，有居於宏志閣數十年的曾女士，用輪椅推着老人家返回單位執拾細軟。她指老人家希望日後可以重返單位居住，「住咗幾十年，始終都係當呢度（宏志閣）屋企。」現場有的士車隊義載居民離開，亦有貨車提供紙箱及紅白藍膠袋，方便居民帶走物品。

另一宏志閣居民林女士自宏福苑1983年落成，便居住至今。她憶述當日逃生時情況，稱火警時在家，最初收到朋友通知，自己仍回覆「呢邊好靜，乜都見唔到」。然而其後她陸續收到其他朋友訊息，便決定落樓了解，身上沒有帶太多物品。初時火勢未算猛烈，遂「唸住上返樓食嘢」，然而大火逐漸蔓延時，警員便開始要求居民等離開，她因此趕急回家拿外套和身份證，再匆忙逃生。

受火警影響，林女士現時暫住旺角一酒店。她稱，昨日回家收拾重要物品後，今日又回到大埔辦理援助金手續，坦言「走到腳仔軟」 。不過她對此諒解，現時已收到數萬元，「一戶一社工」也已接觸了她，對此感謝有心人及當局支援。她亦提及昨日回家時情況，稱大廈內部除了走廊沾滿水外，未有熏黑、焦味等太大異樣，她直言「錢財身外物」，對於自己能順利逃生感到「好彩」。