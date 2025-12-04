大埔宏福苑五級火｜5紙皮石工友罹難 女工拍下最後畫面 濃煙灌31樓走廊：快啲走！

大埔宏福苑五級大火奪去至少159條人命，其中兩男三女（46至75歲）確認為參與屋苑大維修工程的紙皮石工友。近日曝光兩段工友逃生前的短片，畫面定格在悲劇前——濃煙從窗位急湧入走廊、有人驚呼「真係火燭！快啲走！」拍攝短片的劉姓女工友最終與其他四名工友一同罹難，畫面成為他們最後的身影。

2秒與6秒短片揭走廊瞬間淪為「死亡通道」

兩段短片分別長2秒與6秒。其中2秒片段，畫面拍到31樓走廊外一扇窗，黑煙如潮水般湧入，現場至少三名工友已察覺起火，神情緊張。

6秒片段中，一名女工友聲音顫抖、急促喊道：「唉呀！真係火燭！快啲走！唔走行樓梯啦！」期間一名男工卻則回應「唔使」。

據悉，兩段短片均由劉姓女工友拍攝，她在驚魂間將影片傳給兒子，成為母子最後的聯絡。

工友外牆鋪石遇火舌飛舞 棚網瞬間焚毀

消息指出，當時五名工友正於10樓外牆鋪設紙皮石，忽然見到火舌飛向工作位置，瞬間點燃棚網。眾人先嘗試救火不果，火勢蔓延之快遠超想像，於是急爬回室內走廊呼喚其他工友疏散。

然而此時大廈內煙霧已迅速積聚，能見度極低，他們四處尋找逃生路線時，已被烈焰與濃煙困住。最終五人全部被證實罹難。