Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜5紙皮石工友罹難 女工拍下最後畫面 濃煙灌31樓走廊：快啲走！

突發
更新時間：07:22 2025-12-04 HKT
發佈時間：07:22 2025-12-04 HKT

大埔宏福苑五級大火奪去至少159條人命，其中兩男三女（46至75歲）確認為參與屋苑大維修工程的紙皮石工友。近日曝光兩段工友逃生前的短片，畫面定格在悲劇前——濃煙從窗位急湧入走廊、有人驚呼「真係火燭！快啲走！」拍攝短片的劉姓女工友最終與其他四名工友一同罹難，畫面成為他們最後的身影。

2秒與6秒短片揭走廊瞬間淪為「死亡通道」

兩段短片分別長2秒與6秒。其中2秒片段，畫面拍到31樓走廊外一扇窗，黑煙如潮水般湧入，現場至少三名工友已察覺起火，神情緊張。

6秒片段中，一名女工友聲音顫抖、急促喊道：「唉呀！真係火燭！快啲走！唔走行樓梯啦！」期間一名男工卻則回應「唔使」。

據悉，兩段短片均由劉姓女工友拍攝，她在驚魂間將影片傳給兒子，成為母子最後的聯絡。

工友外牆鋪石遇火舌飛舞　棚網瞬間焚毀

消息指出，當時五名工友正於10樓外牆鋪設紙皮石，忽然見到火舌飛向工作位置，瞬間點燃棚網。眾人先嘗試救火不果，火勢蔓延之快遠超想像，於是急爬回室內走廊呼喚其他工友疏散。

然而此時大廈內煙霧已迅速積聚，能見度極低，他們四處尋找逃生路線時，已被烈焰與濃煙困住。最終五人全部被證實罹難。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火｜路透社黃伯火場痛哭照全球心碎 兒子：他仍為媽媽落淚，但努力走出來
即時國際
5小時前
大埔宏福苑五級火｜物管丹麥母公司股價急挫8%  發聲明否認涉裝修工程
即時國際
3小時前
全港最平酒樓孖寶？$22任揀點心+豬骨粥/皮蛋粥 惟2點引網民熱議
全港最平酒樓孖寶？$22任揀點心+豬骨粥/皮蛋粥 惟2點引網民熱議
飲食
14小時前
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
影視圈
15小時前
宏福苑五級火｜國安處拘YouTuber「Kenny」 涉發布煽動仇恨言論中傷死傷者
00:29
宏福苑五級火｜國安處拘YouTuber「Kenny」 涉發布煽動仇恨言論中傷死傷者
突發
11小時前
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
飲食
19小時前
大埔宏福苑五級火丨鄧兆尊揭藝人公開捐100萬背後目的 為搵食迫於無奈？女星捐錢被質疑：關你X事
大埔宏福苑五級火丨鄧兆尊揭藝人公開捐100萬背後目的 為搵食迫於無奈？女星捐錢被質疑：關你X事
影視圈
14小時前
連鎖酒樓抵食晚市套餐！海鮮/燒味拼小菜 $138起 再送燉湯+煲仔飯
連鎖酒樓抵食晚市套餐！海鮮/燒味拼小菜$138起 再送燉湯+煲仔飯
飲食
16小時前
大埔宏福苑五級火丨張敬軒低調派巨額慰問金震驚網民 火災粉絲感動落淚：你個黐線佬
大埔宏福苑五級火丨張敬軒低調派巨額慰問金震驚網民 火災粉絲感動落淚：你個黐線佬
影視圈
19小時前
03:08
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至159死最細得1歲 31人仍失聯 累拘21名工程相關人士
突發
10小時前