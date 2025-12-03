宏福苑五級火｜大家庭紮根大埔30載擁屋苑5單位 罹難孖女家人：會堅強一齊面對

大埔宏福苑五級火，8座大廈中有7座被燒得滿目瘡痍，過百人慘死，當中宏志閣是唯一未被波及大廈，當局今日（3日）安排該座居民返回家園取回重要財物。宏志閣居民黃小姐下午返回住所收拾細軟，包括取走嬰兒車、子女的書本等日用品。她表示，罹難孖女的其中一人為其弟婦，整個家庭十分難過，但會一起面對及處理。

全家人紮根大埔 心繫宏福苑

黃小姐表示自己在大埔土生土長30年，父母、弟弟、姊姊、家婆均住在宏福苑，全家共擁有5個物業，分佈在宏建閣及宏泰閣，現時宏泰閣兩個單位已嚴重焚毀，他們一家希望在大埔生活，加上小孩在區內上學，故沒有選擇入住當局安排的中轉過渡房屋，只好暫住在親戚家中，希望盡快穩定下來。

大火無情，罹難孖妹的其中一人為其弟婦，黃小姐指家人十分難過，但會堅強面對一起處理，同時亦勉勵其他災民一起努力，「可能艱難嘅事都好多，但要一路向前，當自己一直覺得好唔開心唔走出去，其實無人幫到我哋，所以幫到我哋嘅就係自己」。

被問到未來去向，黃小姐指偏向重建方案，坦言「得返一幢喺到其實無意思」，「返番嚟住要面對好多傷感，如果唔返嚟住，屋企嘅資產就係間屋，點樣處理都要視乎政府未來安排，唔可以百分百肯定。」

