Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五級火｜大家庭紮根大埔30載擁屋苑5單位 罹難孖女家人：會堅強一齊面對

突發
更新時間：20:02 2025-12-03 HKT
發佈時間：20:02 2025-12-03 HKT

大埔宏福苑五級火，8座大廈中有7座被燒得滿目瘡痍，過百人慘死，當中宏志閣是唯一未被波及大廈，當局今日（3日）安排該座居民返回家園取回重要財物。宏志閣居民黃小姐下午返回住所收拾細軟，包括取走嬰兒車、子女的書本等日用品。她表示，罹難孖女的其中一人為其弟婦，整個家庭十分難過，但會一起面對及處理。

全家人紮根大埔 心繫宏福苑 

黃小姐表示自己在大埔土生土長30年，父母、弟弟、姊姊、家婆均住在宏福苑，全家共擁有5個物業，分佈在宏建閣及宏泰閣，現時宏泰閣兩個單位已嚴重焚毀，他們一家希望在大埔生活，加上小孩在區內上學，故沒有選擇入住當局安排的中轉過渡房屋，只好暫住在親戚家中，希望盡快穩定下來。

相關新聞 : 大埔宏福苑五級火│宏志閣居民返單位取回財物 坦言唔敢再住「咁恐怖」！

大火無情，罹難孖妹的其中一人為其弟婦，黃小姐指家人十分難過，但會堅強面對一起處理，同時亦勉勵其他災民一起努力，「可能艱難嘅事都好多，但要一路向前，當自己一直覺得好唔開心唔走出去，其實無人幫到我哋，所以幫到我哋嘅就係自己」。

被問到未來去向，黃小姐指偏向重建方案，坦言「得返一幢喺到其實無意思」，「返番嚟住要面對好多傷感，如果唔返嚟住，屋企嘅資產就係間屋，點樣處理都要視乎政府未來安排，唔可以百分百肯定。」
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
03:08
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至159死最細得1歲 31人仍失聯 累拘21名工程相關人士
突發
3小時前
大埔宏福苑五級火｜龍頭地產商出「最強禁煙令」！不止食煙斷正 地盤「帶煙包」永不錄用 網民激讚禁到盡：榜樣｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜龍頭地產商出「最強禁煙令」！不止食煙斷正 地盤「帶煙包」永不錄用 網民激讚禁到盡：榜樣｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
大埔宏福苑五級火丨張敬軒低調派巨額慰問金震驚網民 火災粉絲感動落淚：你個黐線佬
大埔宏福苑五級火丨張敬軒低調派巨額慰問金震驚網民 火災粉絲感動落淚：你個黐線佬
影視圈
8小時前
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
飲食
8小時前
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
影視圈
4小時前
連鎖酒樓抵食晚市套餐！海鮮/燒味拼小菜 $138起 再送燉湯+煲仔飯
連鎖酒樓抵食晚市套餐！海鮮/燒味拼小菜$138起 再送燉湯+煲仔飯
飲食
5小時前
宏福苑「頭七夜」無聲震撼！Gel甲少女、紅眼大叔、一雙雙染色的手...網民親歷告白：「有種人性，無關血緣」｜Juicy叮
宏福苑「頭七夜」無聲震撼！Gel甲少女、紅眼大叔、一雙雙染色的手...網民親歷告白：「有種人性，無關血緣」｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用
連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用
飲食
2025-12-02 19:12 HKT
大埔宏福苑五級火丨鄧兆尊揭藝人公開捐100萬背後目的 為搵食迫於無奈？女星捐錢被質疑：關你X事
大埔宏福苑五級火丨鄧兆尊揭藝人公開捐100萬背後目的 為搵食迫於無奈？女星捐錢被質疑：關你X事
影視圈
3小時前
全港最平酒樓孖寶？$22任揀點心+豬骨粥/皮蛋粥 惟2點引網民熱議
全港最平酒樓孖寶？$22任揀點心+豬骨粥/皮蛋粥 惟2點引網民熱議
飲食
3小時前