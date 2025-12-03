Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

水警海關大潭打擊走私 截獲270萬元私煙

突發
更新時間：21:33 2025-12-03 HKT
發佈時間：21:33 2025-12-03 HKT

警方懷疑近日有人在港島南面大潭水域走私，經過深入調查及情報分析後，水警總區刑事總部、小艇分區、水警南分區、聯同海關海域調查組人員，今日（12月3日）凌晨時分在相關海域打擊反走私。行動中，當局截獲270萬元私煙以及涉案貨車。

行動期間，人員發現一艘沒有亮起航行燈的快艇駛至大潭篤附近碼頭，同時有數名可疑男子將貨物由快艇搬到岸上一輛貨車上。人員隨即採取行動，可疑男子立即跳上涉案快艇，高速往香港南面水域逃去。水警人員遂展開追截，惟涉案快艇最終在逃離香港南面水域往內地方向駛去。

人員在現場及涉案貨車上共檢獲約60萬支懷疑私煙，估計市值約270萬元，應課稅值約200萬元，並扣查有關涉案貨車。上述案件正由相關部門人員繼續跟進調查。

警方強調，買賣私煙均屬違法行為。《2025年控煙法例(修訂)》條例已於9月19日刊憲，涉及未完稅煙草相關罪行最高罰款，已提高至罰款200萬元及監禁7年。另外，根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
03:08
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至159死最細得1歲 31人仍失聯 累拘21名工程相關人士
突發
47分鐘前
大埔宏福苑五級火丨張敬軒低調派巨額慰問金震驚網民 火災粉絲感動落淚：你個黐線佬
大埔宏福苑五級火丨張敬軒低調派巨額慰問金震驚網民 火災粉絲感動落淚：你個黐線佬
影視圈
9小時前
大埔宏福苑五級火｜龍頭地產商出「最強禁煙令」！不止食煙斷正 地盤「帶煙包」永不錄用 網民激讚禁到盡：榜樣｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜龍頭地產商出「最強禁煙令」！不止食煙斷正 地盤「帶煙包」永不錄用 網民激讚禁到盡：榜樣｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
影視圈
5小時前
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
飲食
10小時前
連鎖酒樓抵食晚市套餐！海鮮/燒味拼小菜 $138起 再送燉湯+煲仔飯
連鎖酒樓抵食晚市套餐！海鮮/燒味拼小菜$138起 再送燉湯+煲仔飯
飲食
6小時前
全港最平酒樓孖寶？$22任揀點心+豬骨粥/皮蛋粥 惟2點引網民熱議
全港最平酒樓孖寶？$22任揀點心+豬骨粥/皮蛋粥 惟2點引網民熱議
飲食
4小時前
宏福苑五級火｜國安處拘YouTuber「Kenny」 涉發布煽動仇恨言論中傷死傷者
00:29
宏福苑五級火｜國安處拘YouTuber「Kenny」 涉發布煽動仇恨言論中傷死傷者
突發
2小時前
大埔宏福苑五級火丨鄧兆尊揭藝人公開捐100萬背後目的 為搵食迫於無奈？女星捐錢被質疑：關你X事
大埔宏福苑五級火丨鄧兆尊揭藝人公開捐100萬背後目的 為搵食迫於無奈？女星捐錢被質疑：關你X事
影視圈
5小時前
連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用
連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用
飲食
2025-12-02 19:12 HKT