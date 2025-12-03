水警海關大潭打擊走私 截獲270萬元私煙

警方懷疑近日有人在港島南面大潭水域走私，經過深入調查及情報分析後，水警總區刑事總部、小艇分區、水警南分區、聯同海關海域調查組人員，今日（12月3日）凌晨時分在相關海域打擊反走私。行動中，當局截獲270萬元私煙以及涉案貨車。

行動期間，人員發現一艘沒有亮起航行燈的快艇駛至大潭篤附近碼頭，同時有數名可疑男子將貨物由快艇搬到岸上一輛貨車上。人員隨即採取行動，可疑男子立即跳上涉案快艇，高速往香港南面水域逃去。水警人員遂展開追截，惟涉案快艇最終在逃離香港南面水域往內地方向駛去。

人員在現場及涉案貨車上共檢獲約60萬支懷疑私煙，估計市值約270萬元，應課稅值約200萬元，並扣查有關涉案貨車。上述案件正由相關部門人員繼續跟進調查。

警方強調，買賣私煙均屬違法行為。《2025年控煙法例(修訂)》條例已於9月19日刊憲，涉及未完稅煙草相關罪行最高罰款，已提高至罰款200萬元及監禁7年。另外，根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。