宏福苑五級火｜網傳捐贈物資遭棄掉 民政署澄清：部份二手衫滿佈污迹破爛不堪

大埔宏福苑大火造成逾百人死傷，連日來有不少市民向受影響災民運送物資，惟網上有消息指，社區中心外放滿大量捐贈物資，需清潔工人清理棄掉。民政事務總署作出澄清，指有關物品包括大量二手衣服鞋襪，部分滿佈污迹、破爛不堪，基於安全和衞生考慮，絕不會供受影響居民使用，所以會另行處理。

民政事務總署今日（3日）傍晚於社交平台發文，嚴正澄清有關言論並非事實，指有捐贈物資包括大量二手衣服鞋襪，部分滿佈污迹、破爛不堪，基於安全和衞生考慮，政府絕不會供受影響居民使用，所以會另行處理。

民政事務總署指十分感謝熱心市民捐贈物資到災場，政府一直加緊整理分類，確保受影響居民得到所需物資，現時收到的物資相當大量且充足。政府正統一整合所有捐獻資料，並已就滿足居民的中長期需要啟動配對工作，以便把適用物資派送予有需要的地點。經過與相關政策局和捐獻團體或人士的聯繫，已安排第一批物資（包括寢具和電器用品）運送至即將開放予居民入住的地點，會持續進行有關捐獻物資的配對工作。