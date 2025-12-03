Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五級火｜網傳捐贈物資遭棄掉 民政署澄清：部份二手衫滿佈污迹破爛不堪

突發
更新時間：19:20 2025-12-03 HKT
發佈時間：19:20 2025-12-03 HKT

大埔宏福苑大火造成逾百人死傷，連日來有不少市民向受影響災民運送物資，惟網上有消息指，社區中心外放滿大量捐贈物資，需清潔工人清理棄掉。民政事務總署作出澄清，指有關物品包括大量二手衣服鞋襪，部分滿佈污迹、破爛不堪，基於安全和衞生考慮，絕不會供受影響居民使用，所以會另行處理。

民政事務總署今日（3日）傍晚於社交平台發文，嚴正澄清有關言論並非事實，指有捐贈物資包括大量二手衣服鞋襪，部分滿佈污迹、破爛不堪，基於安全和衞生考慮，政府絕不會供受影響居民使用，所以會另行處理。

相關新聞：大埔宏福苑五級火丨網傳居民入住未鋪地板中轉屋？房屋署：相關單位無災民入住

民政事務總署指十分感謝熱心市民捐贈物資到災場，政府一直加緊整理分類，確保受影響居民得到所需物資，現時收到的物資相當大量且充足。政府正統一整合所有捐獻資料，並已就滿足居民的中長期需要啟動配對工作，以便把適用物資派送予有需要的地點。經過與相關政策局和捐獻團體或人士的聯繫，已安排第一批物資（包括寢具和電器用品）運送至即將開放予居民入住的地點，會持續進行有關捐獻物資的配對工作。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
02:46
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至159死最細得1歲 31人仍失聯 累拘21名工程相關人士
突發
1小時前
大埔宏福苑五級火｜龍頭地產商出「最強禁煙令」！不止食煙斷正 地盤「帶煙包」永不錄用 網民激讚禁到盡：榜樣｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜龍頭地產商出「最強禁煙令」！不止食煙斷正 地盤「帶煙包」永不錄用 網民激讚禁到盡：榜樣｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
宏福苑「頭七夜」無聲震撼！Gel甲少女、紅眼大叔、一雙雙染色的手...網民親歷告白：「有種人性，無關血緣」｜Juicy叮
宏福苑「頭七夜」無聲震撼！Gel甲少女、紅眼大叔、一雙雙染色的手...網民親歷告白：「有種人性，無關血緣」｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
大埔宏福苑五級火丨張敬軒低調派巨額慰問金震驚網民 火災粉絲感動落淚：你個黐線佬
大埔宏福苑五級火丨張敬軒低調派巨額慰問金震驚網民 火災粉絲感動落淚：你個黐線佬
影視圈
6小時前
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
飲食
7小時前
連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用
連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用
飲食
2025-12-02 19:12 HKT
有騙徒冒認宏福苑災民單親媽媽范小姐募捐，她出帖澄清絕無發起籌款。
01:25
宏福苑五級火│受災單親媽媽范小姐遭冒名募捐 強調不收取捐款 籲市民提防
突發
6小時前
大埔宏福苑五級火│宏志閣居民返單位取回財物 取回屋契證件 坦言唔敢再住「咁恐怖」！
02:46
大埔宏福苑五級火│宏志閣居民返單位取回財物 坦言唔敢再住「咁恐怖」！
突發
9小時前
80年代小生甘國衛夫妻近照曝光 與朱璧汶結婚35年淡出變佛學大師 曾被《歡樂今宵》直擊婚禮
80年代小生甘國衛夫妻近照曝光 與朱璧汶結婚35年淡出變佛學大師 曾被《歡樂今宵》直擊婚禮
影視圈
10小時前
IKEA限時大減價！易潔鑊/儲物盒/層架/廚房用品低至5折起
IKEA限時大減價！易潔鑊/儲物盒/層架/廚房用品低至5折起
生活百科
6小時前