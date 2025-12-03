Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜周一鳴《警聲》發公告感謝同袍 稱行政長官充分肯定警隊付出

突發
更新時間：19:19 2025-12-03 HKT
發佈時間：19:19 2025-12-03 HKT

最新一期警隊刊物《警聲》今日（12月3日）出版，當中刊登了警務處處長周一鳴向警隊同袍所發公告。周一鳴感謝同袍日以繼夜與各政府部門，合力處理各項艱巨工作。他又提到，行政長官李家超對警隊在事件中的付出，特別是現時正全力開展遺骸辨認工作的災難遇害者辨認組，表示感謝及充分肯定。

周一鳴向同袍加油打氣，期望警隊繼續堅守崗位，團結一致爭分奪秒做好跟進工作，並注意安全。

公告全文

各位同事：

為應對大埔宏福苑發生的重大火災，連日來，警隊各單位同事日以繼夜，與各政府部門合力處理極為艱巨的救援行動，以及善後跟進和調查工作。

行政長官對警隊在事件中的付出，特別是現時正全力開展遺骸辨認工作的災難遇害者辨認組，表示感謝及充分肯定。他亦衷心感謝所有參與行動的同事，包括總部、新界北總區、大埔警區的隊伍，即使面對險峻複雜的現場環境及沉重的壓力，同事依然懷着堅毅不屈的意志，竭力執行救援、維持秩序、災區善後、支援遇難者家屬及受影響居民、跟進調查、協調各部門等工作，盡展忠誠勇毅，心繫社會的專業精神。

在這段關鍵時期，我們仍須堅守崗位，並要爭分奪秒，做好包括辨認遺體、調查失蹤個案、保存證據等重要的跟進工作。我希望大家繼續團結一致，以專業態度應對當前的艱巨挑戰。各位同事，注意安全，加油！

周一鳴

警務處處長

 

 

