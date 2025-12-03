大埔宏福苑五級火｜DVIU為保持遺體完整徒手挖掘 有隊員親人離世仍堅持搜救

大埔宏福苑五級大火，災難遇害者辨認組（DVIU）今日（3日）已完成7幢大廈的所有搜查工作，並在災場內再發現3具遺體。警務處災難遇害者辨認組主管鄭嘉俊警司在記者會上表示，起火樓宇內部損毀嚴重，空氣混濁，DVIU需帶備沉重的裝備，徒步走上30多層，不停上落。

另外，DVIU曾在同一層發現數具遺體，有大有細有老有嫩，不排除是一家人，人員為保持遺體完整，需徒手挖掘將遺體帶出災場。他指有DVIU隊員在場想流淚，但盡力壓抑情緒，不想阻礙工作進展。他又指，行動期間有隊員的親友不幸離世，對方懷著沉重心情，仍主動聯絡警方要求歸隊，與其他隊員一同工作。鄭嘉俊指作為DVIU主管6年，對此深受感動，為隊員的專業態度致敬。

