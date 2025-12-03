大埔宏福苑五級火｜假災民呃$2.5萬善款 32歲男持傀儡戶口被捕 警揭有詐騙SMS冒充港府

大埔宏福苑過百死火災不幸發生後，竟有騙徒在社交平台冒充受災居民，聲稱失去親人與家園，博取同情詐騙善款，至少4人失共25,500元。警方迅速行動，拘捕一名32歲傀儡戶口持有人。另外，警方又指出近日冒充港府發送的虛假捐款短訊湧現，警務處處長周一鳴強烈譴責騙徒利用市民善心行騙，直言「天理不容」，強調必全力追查。

警務處網絡安全及科技罪案調查科李經晞高級警司表示，有騙徒在社交平台訛稱自己是大埔火災居民，在今次火警中失去親人及家園，有4人不虞有詐被騙走25500元。受害人懷疑受騙於是報警。警方其後展開調查，聯絡社交平台移除有關帖文，並要求支付平台暫停戶口運作。至昨日（12月2日），警方拘捕一名32歲報稱廚師的男子，為傀儡戶口持有人，他並非大埔居民。 被捕人正被扣查，警方不排除更多人被捕。

警方亦提到，留意到有人最近兩日冒充港府發送短訊，發送虛假捐款確認通知，聲稱市民「已向紅十字會捐款」，並附上可疑電話號碼，從而已將相關電話號碼在「防騙視伏器」標為「高危有伏」。

周一鳴斥騙徒：天理不容

警務處處長周一鳴譴責騙徒利用市民善心行騙，直言天理不容，強調警方必定會盡力將他們拘捕。警方強調，港府絕不會透過此類短訊，要求市民提供個人敏感資料或轉款，如市民接獲來訊要提高警覺，切勿輕信。

