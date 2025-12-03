大埔宏福苑五級火｜死者分佈一覽 宏昌宏泰閣最嚴重 周一鳴：部份單位發現骨頭仍有待檢驗
發佈時間：17:31 2025-12-03 HKT
大埔宏福苑五級大火慘劇，截至今日（12月3日）死亡人數增至159人。警務處周一鳴今日（12月3日）下午見記者時表示。在140名初步被辨認遺體中，包括49男91女，介乎1至97歲，當中包括1名消防處人員、3男2女工程人員以及10名外傭。
目前159名死者當中，158遺體分佈其中5座大廈，剩餘1人未明住處。周一鳴稱，該名不明住處遺體是大火初期便被救出，估計是居住宏昌閣或宏泰閣。
大埔宏福苑五級火159名死者分佈（截至3/12/2025）
- 宏新閣3人
- 宏建閣2人
- 宏盛閣1人
- 宏昌閣70人（最先起火）
- 宏泰閣82人
- 1人未明住處
- 宏仁閣、宏道閣未發現死者
資料顯示，宏福苑1983年落成，共8廈每座248單位，僅宏志閣未被火警波及。
周一鳴又稱，在不同單位發現懷疑骸骨，但不確定是人骨還是其他動物骸骨，人員會檢走交政府化驗所檢測，以確定是否為人類；同時也嘗試調查其DNA以及聯絡單位親屬，以辨認其身份。由於檢測需時，因此確實死亡數字有機會進一步調整。
