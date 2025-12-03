Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

警察傳媒聯絡隊迎來十周年 挑戰中堅守「藍背心」使命　

更新時間：16:31 2025-12-03 HKT
發佈時間：16:31 2025-12-03 HKT

成立於2015年12月的警察傳媒聯絡隊即將迎來十周年。警長鍾敬威作為首批穿上「藍背心」的創始成員，十年來最觸動他的，是新冠疫情期間葵涌邨圍封及強制檢測的那一夜。

「那時大家面對未知，同樣不安，但在挑戰面前，我們願意多走一步，互諒互讓。」在最新一期《警聲》訪問當中，鍾敬威回憶，當時首次大型圍封吸引大批傳媒，團隊必須在救援通道、採訪需求與居民生活之間取得平衡。經與指揮官及傳媒反覆協調，最終劃出既能拍攝現場，又不擾民的記者區。而最難忘的，是深夜裡一位資深攝影師對他說：「這種時候你們還願意陪我們守到最後，真的不容易。」

鍾敬威是警察傳媒聯絡隊的創始成員。
鍾敬威是警察傳媒聯絡隊的創始成員。

一句「不容易」，道出鍾敬威當時不為人知的艱難 —— 全家染疫、同袍隔離導致人手緊張。儘管要負責整個龐大兼任隊伍的編更工作，鍾敬威仍然堅持親赴封鎖區支援同事與記者。「前線已經很忙，我只希望運用專業，全力相助，讓同僚專注本職，傳媒順利採訪。」

鍾敬威（右二）於第十五屆全國運動會中協助傳媒採訪。
鍾敬威（右二）於第十五屆全國運動會中協助傳媒採訪。

這份「多走一步」的信念，也體現在2023年8月東涌雙層巴士與校巴相撞的嚴重意外中。當時通往現場的道路嚴重擠塞，鍾敬威與隊員果斷在最近現場的路肩下車，奔跑十分鐘趕到，迅速處理事件。「與其讓記者冒險『通街走』，不如主動劃定採訪區，用好畫面把他們留下來。」事後同事一句「你們來到，我們就放心了」，讓他覺得一切辛苦都值得。

一穿十年，「藍背心」對鍾敬威而言不僅是制服，更是溝通與信任的橋樑。「前線同事請放心做好自己，傳媒工作交給我們！我們會繼續協助傳媒說好警察故事，讓市民看見更多同事的默默耕耘。」

鍾敬威（右四）於東涌雙層巴士與校巴相撞的嚴重意外中，迅速為傳媒劃定採訪區。
鍾敬威（右四）於東涌雙層巴士與校巴相撞的嚴重意外中，迅速為傳媒劃定採訪區。
最新一期《警聲》中，提及警察傳媒聯絡隊即將迎來10周年。
最新一期《警聲》中，提及警察傳媒聯絡隊即將迎來10周年。

