青衣長安邨單位失火 疑點燃香燭肇禍 消防：大廈火警鐘無鳴響消防泵失效

青衣發生火警。今日（3日）中午12時許，長安邨安江樓高層一單位起火冒煙，消防到場開喉灌救，迅速將火救熄，事件中一名83歲姓鄭老婦疑吸入濃煙不適送往瑪嘉烈醫院，初步相信疑因點燃香燭引致火警，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分。現場消息指，火警期間火警鐘未有響起，有居民未知火警發生。

消防處回覆《星島頭條》查詢時表示，中午12時52分接報長安邨安江樓31樓一個單位發生火警，人員於接報4分鐘後到達現場進行滅火救援工作，期間人員發現大廈內的火警鐘沒有鳴響和消防泵未能有效運作。

消防：大廈持有效消防裝置及設備年檢證書 會作進一步調查

消防處人員於同日下午調查大廈的消防裝置及設備，發現大廈持有有效的消防裝置及設備年檢證書，而就相關消防裝置及設備未能有效操作的情況，處方會作進一步調查及跟進。若調查過程中發現任何人士違反《消防條例》，處方將依法採取執法行動。

長安邨安江樓一單位發生火警。

現場有居民指火警期間火警鐘未有響起。

多名居民疏散到安全位置。

