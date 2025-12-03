Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

青衣長安邨單位失火 疑點燃香燭肇禍 消防：大廈火警鐘無鳴響消防泵失效

突發
更新時間：20:09 2025-12-03 HKT
發佈時間：15:47 2025-12-03 HKT

青衣發生火警。今日（3日）中午12時許，長安邨安江樓高層一單位起火冒煙，消防到場開喉灌救，迅速將火救熄，事件中一名83歲姓鄭老婦疑吸入濃煙不適送往瑪嘉烈醫院，初步相信疑因點燃香燭引致火警，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分。現場消息指，火警期間火警鐘未有響起，有居民未知火警發生。

消防處回覆《星島頭條》查詢時表示，中午12時52分接報長安邨安江樓31樓一個單位發生火警，人員於接報4分鐘後到達現場進行滅火救援工作，期間人員發現大廈內的火警鐘沒有鳴響和消防泵未能有效運作。

消防：大廈持有效消防裝置及設備年檢證書 會作進一步調查

消防處人員於同日下午調查大廈的消防裝置及設備，發現大廈持有有效的消防裝置及設備年檢證書，而就相關消防裝置及設備未能有效操作的情況，處方會作進一步調查及跟進。若調查過程中發現任何人士違反《消防條例》，處方將依法採取執法行動。 

長安邨安江樓一單位發生火警。
長安邨安江樓一單位發生火警。
現場有居民指火警期間火警鐘未有響起。
現場有居民指火警期間火警鐘未有響起。
多名居民疏散到安全位置。
多名居民疏散到安全位置。
長安邨安江樓一單位發生火警。
長安邨安江樓一單位發生火警。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
03:08
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至159死最細得1歲 31人仍失聯 累拘21名工程相關人士
突發
3小時前
大埔宏福苑五級火｜龍頭地產商出「最強禁煙令」！不止食煙斷正 地盤「帶煙包」永不錄用 網民激讚禁到盡：榜樣｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜龍頭地產商出「最強禁煙令」！不止食煙斷正 地盤「帶煙包」永不錄用 網民激讚禁到盡：榜樣｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
大埔宏福苑五級火丨張敬軒低調派巨額慰問金震驚網民 火災粉絲感動落淚：你個黐線佬
大埔宏福苑五級火丨張敬軒低調派巨額慰問金震驚網民 火災粉絲感動落淚：你個黐線佬
影視圈
8小時前
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
飲食
8小時前
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
影視圈
4小時前
連鎖酒樓抵食晚市套餐！海鮮/燒味拼小菜 $138起 再送燉湯+煲仔飯
連鎖酒樓抵食晚市套餐！海鮮/燒味拼小菜$138起 再送燉湯+煲仔飯
飲食
5小時前
宏福苑「頭七夜」無聲震撼！Gel甲少女、紅眼大叔、一雙雙染色的手...網民親歷告白：「有種人性，無關血緣」｜Juicy叮
宏福苑「頭七夜」無聲震撼！Gel甲少女、紅眼大叔、一雙雙染色的手...網民親歷告白：「有種人性，無關血緣」｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用
連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用
飲食
2025-12-02 19:12 HKT
大埔宏福苑五級火丨鄧兆尊揭藝人公開捐100萬背後目的 為搵食迫於無奈？女星捐錢被質疑：關你X事
大埔宏福苑五級火丨鄧兆尊揭藝人公開捐100萬背後目的 為搵食迫於無奈？女星捐錢被質疑：關你X事
影視圈
3小時前
全港最平酒樓孖寶？$22任揀點心+豬骨粥/皮蛋粥 惟2點引網民熱議
全港最平酒樓孖寶？$22任揀點心+豬骨粥/皮蛋粥 惟2點引網民熱議
飲食
3小時前