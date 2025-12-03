Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五級火│受災單親媽媽范小姐遭冒名募捐 強調不收取捐款 籲市民提防

突發
更新時間：13:13 2025-12-03 HKT
發佈時間：13:13 2025-12-03 HKT

大埔宏福苑五級火累計最少156人死亡，居於宏健閣的單親媽媽范小姐日前受訪一度痛哭流涕，指被無情大火燒毀家園、其契媽契爺及同事同葬火海，慘況令人心酸。未料有冷血騙徒卻利用市民同情心招遙撞騙，范小姐發現有騙徒冒認她身份或假借她名義，在社交平台募捐。她強調絕無發起籌款，並已在社交平台發帖澄清，呼籲熱心市民切勿受騙。

單親媽媽范小姐︰心意已經好足夠

單親媽媽范小姐在網上發帖，表示發現網上有騙徒冒認她籌款，她呼籲熱心市民：「大家千萬唔好捐！！心意已經好足夠了。」范小姐向《星島頭條》稱，她是在社交媒體Threads等看到有騙徒冒認她身份，或訛稱是她的朋友，騙取捐助。不過范小姐強調自己絕無發起籌款，亦不會接受捐款，盼所有熱心市民將想捐給她的善款用作更好用途，幫助其他受災的宏福苑居民。

范小姐強調不會收取捐款

范小姐又感謝香港人對宏福苑居民、她本人以及其兒子的關心，並了解市民想捐錢幫助她渡過難關。她強調市民的心意「全部收到晒」，但她不會收取他們的捐款，因為那些錢都是市民「辛辛苦苦嘅血汗錢嚟」，又形容「如果真係好想幫我的話，簡單一個擁抱已足夠。」她再次感謝各界朋友、公司、所有消防員、救護員、醫護同事、社工、身邊支持她的朋友、她朋友的同事們，以及義工們的幫助，直指「香港人真係好有愛」。

