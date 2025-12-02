Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜宏志閣住戶周三周四獲許回家取重要物件 只限一次逗留最多90分鐘

突發
更新時間：18:17 2025-12-02 HKT
發佈時間：18:17 2025-12-02 HKT

大埔宏福苑五級火，8座大廈中有7座陷入火海，釀成過百人死亡，當中宏志閣是唯一未被波及大廈。民政事務總署代表黎旨軒今日（12月2日）見記者時表示，周三及周四（12月3及4日）會安排宏志閣住戶回家一次，逗留約90分鐘，以取回重要物件。

他表示，居民可於周三周四早上9時至夜晚9時的任何時段，帶同身份證明文件，前往廣福邨廣義樓報到點。由於每日均有12小時允許居民回家，因此居民不必明天一早到場。每戶只限兩人回家一次，逗留最多一個半小時。取回個人物品後，居民必須離開，以供警方後續調查搜證。

相關報道：大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至156死 約30人仍失聯 累計15人涉誤殺被捕

當局強調，民政事務總署、社會福利署和公務員應急隊會派充足人員支援，確保每戶上樓時，都有公務員陪同。如住戶有需要，門外守候公務員可以協助聯絡及搬運行李等。另外，警務人員也會駐守每一層樓以維持秩序，社署社工也會在場支援居民。

為便利宏志閣居民，民政及青年事務局、民政事務總署、房屋局及運輸署會有特別交通服務安排：其一為安排旅遊巴登免費交通服務，接載居民由青年旅舍、酒店或過渡性房屋等安置所來往現場，詳情可向有關住所查詢預約；其二安排車隊的士及客貨車，在場提供義載服務。

社會福利署大埔及北區福利專員馮曼瑜補充，社署已動員所有社工，全面啓動一戶一社工安排；亦聯同公務員義工為居民提供協助。周三周四期間，社署人員會聯同各政府部門，協助宏志閣居民上樓，社工也會逐一聯絡及現場支援宏志閣住戶。居民如有查詢，可致電專線182 183。

民政事務總署代表黎旨軒。
民政事務總署代表黎旨軒。
社會福利署大埔及北區福利專員馮曼瑜。
社會福利署大埔及北區福利專員馮曼瑜。

 

