Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火│假網頁扮社福機構呃捐款 一內地女涉持傀儡戶口被捕 警斥騙徒卑鄙

突發
更新時間：18:52 2025-12-02 HKT
發佈時間：17:39 2025-12-02 HKT

大埔宏福苑發生五級大火，大批災民家破人亡，竟有騙徒趁災難時刻混水摸魚騙財。警方經調查後，拘捕一名27歲內地女子，為傀儡戶口持有人。警方再次呼籲市民經官方或可靠渠道捐款，切勿掃描可疑二維碼或填寫不明資料表。

相關報道：大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至156死 約30人仍失聯 累計15人涉誤殺被捕

警方今日（12月2日）表示，上周六（11月29日）接獲舉報，指網上出現一個模仿本地社福機構的網頁，以火災支援基金名義，企圖誘使市民捐款，警方接報後，透過香港網絡安全事故協調中心（HKCERT），當晚即時移除假網頁，並與相關銀行聯絡，停止與案有關戶口運作，暫時未收過因假網頁而行騙成功個案。

警方經調查後，於昨日（12月1日）拘捕一名27歲持雙程證的中國籍無業女子，是與案有關傀儡戶口的持有人，現時有關案件暫由灣仔警區重案組跟進調查，不排除稍後有更多人被捕。

相關報道：大埔宏福苑五級火｜HKCERT籲提防騙徒利用火災詐騙 留意3大詐騙手法

灣仔警區助理指揮官(刑事)警司林建達提醒市民，網上充斥假資訊，早前有騙徒冒認社福機構、支援動物組織、名人甚至冒充殉職消防員家屬，發放釣魚短訊及二維碼，聲稱為火災籌款；亦有騙徒假扮義工，使用虛假災民登記表，混水摸魚，騙取災民個人資料，銀行及信用卡資料；亦有騙徒訛稱為災民購買物資，實則欺騙市民善心詐財。

警方直言，騙徒在香港最沉痛時刻，利用市民善心行騙，形容騙徒行為卑鄙，對此予以強烈譴責。警方強調將繼續追查相關案件，呼籲市民若想向災民伸出援手，可透過官方或可靠渠道捐款。如有懷疑，可向相關機構核實清楚，切勿點擊不明連結，或掃瞄可疑二維碼，更不要填寫來歷不明的災民登記表。

相關報道：大埔宏福苑五級火｜政府成立援助基金投入3億元 向每戶派1萬元 設中銀捐款戶口

相關報道：香港各界扶貧促進會聯同星島新聞集團慈善基金募捐 籌集善款支援災民 協助重建家園

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至156死 宏志閣住戶周三周四獲許回家取重要物件
01:12
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至156死 約30人仍失聯 累計15人涉誤殺被捕
突發
1小時前
70年代殿堂級演員激罕合體 「TVB不老傳說」真身令人目瞪口張 曾因奉子成婚拖垮事業
70年代殿堂級演員激罕合體 「TVB不老傳說」真身令人目瞪口張 曾因奉子成婚拖垮事業
影視圈
2小時前
廖成利被邀到元朗警署會面後離開。楊偉亨攝
00:58
警國安處邀前區議員廖成利會面 廖指簽保密協議不能透露會面內容
突發
5小時前
前TVB一線花旦尋親自爆驚人身世 家族坐擁一條街物業 家產被瓜分隔空追討？
前TVB一線花旦尋親自爆驚人身世 家族坐擁一條街物業 家產被瓜分隔空追討？
影視圈
3小時前
嫲嫲過身請假被拒HR冷血對話曝光 港女心碎控訴：原來可以咁冇人性！｜Juicy叮
嫲嫲過身請假被拒HR冷血對話曝光 港女心碎控訴：原來可以咁冇人性！｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
大埔宏福苑五級火｜「黑箱車唔係黑色！」大埔火災仵工長文反擊「潛水」指控 揭驚人工作量惹全網致敬｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜「黑箱車唔係黑色！」大埔火災仵工長文反擊「潛水」指控 揭驚人工作量惹全網致敬｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
中年好聲音4丨谷婭溦未夠班做評審？教選手咬字被網民質疑 猛料學歷曝光拍得住海兒
中年好聲音4丨谷婭溦未夠班做評審？教選手咬字被網民質疑 猛料學歷曝光拍得住海兒
影視圈
2025-12-01 15:40 HKT
連鎖快餐廳長者優惠！長者咭/樂悠咭晚市75折 全線分店堂食+外賣有平
連鎖快餐廳長者優惠！長者咭/樂悠咭晚市75折 全線分店堂食+外賣有平
飲食
2025-12-01 12:40 HKT
繽紛冬日賞2025｜全港逾500個購物+餐飲優惠 惠康超市減$25/大家樂買一送一/自助餐8折 一方法即搶券！
繽紛冬日賞2025｜全港逾500個購物餐飲優惠 惠康減$25/大家樂買1送1 一方法即搶券！
時尚購物
5小時前
4男女綁架圍毆強姦13歲女童 男主腦與事主前男友分囚8年及1年半 2人未滿21歲判入教導所
4男女綁架圍毆強姦13歲女童 男主腦與事主前男友分囚8年及1年半 2人未滿21歲判入教導所
社會
4小時前