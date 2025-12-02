大埔宏福苑五級火│假網頁扮社福機構呃捐款 一內地女涉持傀儡戶口被捕 警斥騙徒卑鄙

大埔宏福苑發生五級大火，大批災民家破人亡，竟有騙徒趁災難時刻混水摸魚騙財。警方經調查後，拘捕一名27歲內地女子，為傀儡戶口持有人。警方再次呼籲市民經官方或可靠渠道捐款，切勿掃描可疑二維碼或填寫不明資料表。

相關報道：大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至156死 約30人仍失聯 累計15人涉誤殺被捕

警方今日（12月2日）表示，上周六（11月29日）接獲舉報，指網上出現一個模仿本地社福機構的網頁，以火災支援基金名義，企圖誘使市民捐款，警方接報後，透過香港網絡安全事故協調中心（HKCERT），當晚即時移除假網頁，並與相關銀行聯絡，停止與案有關戶口運作，暫時未收過因假網頁而行騙成功個案。

警方經調查後，於昨日（12月1日）拘捕一名27歲持雙程證的中國籍無業女子，是與案有關傀儡戶口的持有人，現時有關案件暫由灣仔警區重案組跟進調查，不排除稍後有更多人被捕。

相關報道：大埔宏福苑五級火｜HKCERT籲提防騙徒利用火災詐騙 留意3大詐騙手法

灣仔警區助理指揮官(刑事)警司林建達提醒市民，網上充斥假資訊，早前有騙徒冒認社福機構、支援動物組織、名人甚至冒充殉職消防員家屬，發放釣魚短訊及二維碼，聲稱為火災籌款；亦有騙徒假扮義工，使用虛假災民登記表，混水摸魚，騙取災民個人資料，銀行及信用卡資料；亦有騙徒訛稱為災民購買物資，實則欺騙市民善心詐財。

警方直言，騙徒在香港最沉痛時刻，利用市民善心行騙，形容騙徒行為卑鄙，對此予以強烈譴責。警方強調將繼續追查相關案件，呼籲市民若想向災民伸出援手，可透過官方或可靠渠道捐款。如有懷疑，可向相關機構核實清楚，切勿點擊不明連結，或掃瞄可疑二維碼，更不要填寫來歷不明的災民登記表。

相關報道：大埔宏福苑五級火｜政府成立援助基金投入3億元 向每戶派1萬元 設中銀捐款戶口

相關報道：香港各界扶貧促進會聯同星島新聞集團慈善基金募捐 籌集善款支援災民 協助重建家園